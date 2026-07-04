Ferhat Göçer Erzincan\'da Konser Verdi

Sanatçı Ferhat Göçer, Erzincan'da düzenlenen şölen kapsamında sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Erzincan Dörtyol Meydanı'nda kurulan ana sahnede gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Göçer, konserde "Yıllarım Gitti", "Unutmuş Çoktan", "Takvim" ve "Yastayım" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Göçer, performansıyla dinleyicilerden alkış aldı. - ERZİNCAN