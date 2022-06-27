Feshane'deki restorasyon çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı - Son Dakika
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Feshane'deki restorasyon çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı

27.06.2022 09:37
Feshane'deki restorasyon çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı

Feshane'deki restorasyon çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı Feshane'nin 29 Ekim'de açılması planlanıyor Feshane'nin son hali havadan görüntülendiİSTANBUL İstanbul'un en önemli turistik merkezlerinden biri olan Feshane'de yaklaşık 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Feshane'deki restorasyon çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı

Feshane'nin 29 Ekim'de açılması planlanıyor

Feshane'nin son hali havadan görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'un en önemli turistik merkezlerinden biri olan Feshane'de yaklaşık 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Ekim ayının sonunda ziyarete açılması planlanan Feshane'nin, yüzde 95'i tamamlanırken son hali dron ile görüntülendi.

Feshane veya eski adıyla Feshane-i Amire, Osmanlı padişahı II. Mahmud tarafından 1833 yılında, Yeniçerilerin yerine kurulan Osmanlı Ordusu'na üniforma üretilmesi amacıyla Fatih'in Kadırga semtindeki Cündi Meydanı'nda kurulmuş. Önemli bir kültür merkezi olarak kullanılan yapıda 2018 başlayan ve 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının ise sonuna yaklaşıldı. 29 Ekim'de yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılması planlanan merkezin yüzde 95'i tamamlandı. Osmanlı dönemine ait fes dokuma fabrikası olarak kullanılan alanda restorasyondan sonra birçok yenilikte olacak.

"Çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı"

Feshane'deki restorasyon çalışmalarından bahseden İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, "Restorasyon 2018 yılında başladı. Şuan ise çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Yapının üzerinde betonarme gibi çok ciddi yükler vardı. Özellikle çatısında çok büyük sıkıntı vardı. Bütün bu çimento harçlı muhteslerden ve betonarme eklentilerden yapıyı arındırdık. Çatıdaki özgün yapıyı korumaya çalışarak ciddi bir konservasyon çalışması yaptık. Bütün üst örtüyü yeniledik. Aynı zamanda döşemeyi kaldırdıktan sonra ortaya çıkan taş temellerde güçlendirme çalışmaları yaptık. Çünkü bütün yük taş temellere oturuyordu. Bütün beden duvarlarında da yine bazı çatlak olan alanlar vardı. Oralarda da enjeksiyon çalışmaları yaptık. Kendi dokusunu mümkün olduğu kadar açığa çıkarmaya çalıştık. Burası Osmanlı döneminin ilk sanayi yapılarından ve biraz daha hor kullanılmış, daha ağır müdahaleler içeren bir yaklaşım vardı. Biz burada daha minimal, daha hafif ve sanayi yapısını ortaya çıkaran müdahalelerle kendi özgün kimliğini daha çok hissedebileceğimiz bir alana çevirmeye çalıştık. 29 Ekim'de çalışmaları bitirerek ziyarete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 29 Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Feshane'deki restorasyon çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Feshane'deki restorasyon çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı - Son Dakika
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