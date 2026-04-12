Firavunla Yüz Yüze Tiyatro Oyunu Çanakkale'de

Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, "Firavunla Yüz Yüze" adlı tiyatro oyunu Çanakkale'de izleyiciyle buluştu.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden ilhamla kaleme alınan ve Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen oyun, Türkiye turnesi kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

Bireyin vicdan, özgürlük ve direniş kavramlarıyla yüzleşmesini anlatan tiyatro oyununda, Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez sahne aldı.

İnsanın en zorlu anlarında kendi iç dünyasıyla hesaplaşmasını, özgürlük arayışını ve haksızlığa karşı gösterdiği sarsılmaz direniş ruhunu etkileyici bir anlatımla seyirciye aktaran oyunda, hologram teknolojisi kullanıldı.

İzleyicilere hem felsefi hem de tarihi bir yüzleşme sunan oyunda, zaman zaman sahneye mazlum coğrafyalarda savaşın insanlara yaşattığı acılar yansıtıldı. Seyircilere ücretsiz olarak sunulan tiyatro oyunu beğeni topladı.

Oyunu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve eşi Ayfer Akyüz, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Çanakkale Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Resul Can da izledi.