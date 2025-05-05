Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu İpek Tenolcay, birçok dizi ve film projesinde yer aldı.

Televizyondaki başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Tenolcay, bu defa fırça darbeleriyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Oyunculuk kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tenolcay, son bir yıldır tutkuyla sürdürdüğü resim çalışmalarını ilk kez bir sergide izleyiciyle buluşturuyor.

"BLOOM" adlı karma sergiyle sanat dünyasına adım atan Tenolcay, doğadan, duygulardan ve kişisel dönüşümünden ilham aldığı eserlerini ARTİSART Galeri'de sergiliyor. 3 – 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, sanatçının iç dünyasını tuvallere yansıttığı özgün çalışmalarla dikkat çekiyor.

RENKLERLE GELEN DÖNÜŞÜM

Tenolcay'ın eserlerinde, sanatla geçen bir yılın ardından gelen dönüşümün izleri görülüyor. Tuvale aktardığı her detayda doğayla kurduğu bağ, duyguların yoğunluğu ve kendini yeniden keşfetme süreci öne çıkıyor. Sergi, sanatçının izleyiciyle ilk defa paylaştığı bu içsel yolculuğu görsel bir deneyime dönüştürüyor.