Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine

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Televizyon ve sinema dünyasının başarılı ismi İpek Tenolcay, resim çalışmalarını ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Uzun yıllardır oyunculuk kariyeriyle bilinen Tenolcay, son bir yıldır üzerinde çalıştığı eserlerini ''BLOOM'' adlı karma sergide sergilemeye başladı.

05.05.2025 14:55
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Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu İpek Tenolcay, birçok dizi ve film projesinde yer aldı.

Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine

Televizyondaki başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Tenolcay, bu defa fırça darbeleriyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Oyunculuk kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tenolcay, son bir yıldır tutkuyla sürdürdüğü resim çalışmalarını ilk kez bir sergide izleyiciyle buluşturuyor.

Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine

"BLOOM" adlı karma sergiyle sanat dünyasına adım atan Tenolcay, doğadan, duygulardan ve kişisel dönüşümünden ilham aldığı eserlerini ARTİSART Galeri'de sergiliyor. 3 – 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, sanatçının iç dünyasını tuvallere yansıttığı özgün çalışmalarla dikkat çekiyor.

Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine

RENKLERLE GELEN DÖNÜŞÜM

Tenolcay'ın eserlerinde, sanatla geçen bir yılın ardından gelen dönüşümün izleri görülüyor. Tuvale aktardığı her detayda doğayla kurduğu bağ, duyguların yoğunluğu ve kendini yeniden keşfetme süreci öne çıkıyor. Sergi, sanatçının izleyiciyle ilk defa paylaştığı bu içsel yolculuğu görsel bir deneyime dönüştürüyor.

Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine

İpek Tenolcay, Kültür Sanat, Magazin, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine - Son Dakika

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