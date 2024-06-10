Folkwang Tanzstudio\'nun \'Harika Hayat\' Gösterisi İzmir Festivali\'nde Sahnelendi

Kültür Sanat

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Folkwang Tanzstudio'nun "Harika Hayat" gösterisi sahnelendi.

Dünyanın en eski çağdaş dans topluluklarından Folkwang Tanzstudio, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da sahne aldı.

97 yıllık geçmişe sahip topluluk, sanat yönetmeni, çağdaş dansın önemli isimlerinden ve kendi bünyesinde yetişmiş Rodolpho Leoni'nin "Harika Hayat" başlıklı koreografisini sundu.

Koreografi, dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Imany'nin seslendirdiği parçalar eşliğinde bir saat sürdü.

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında sahneye çıkan topluluğun performansı seyirciler tarafından beğeni topladı.