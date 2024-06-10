Folkwang Tanzstudio'nun 'Harika Hayat' Gösterisi İzmir Festivali'nde Sahnelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Folkwang Tanzstudio'nun 'Harika Hayat' Gösterisi İzmir Festivali'nde Sahnelendi

Folkwang Tanzstudio\'nun \'Harika Hayat\' Gösterisi İzmir Festivali\'nde Sahnelendi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali'nde Folkwang Tanzstudio'nun 'Harika Hayat' gösterisi büyük ilgi gördü. Dünyanın en eski çağdaş dans topluluklarından olan Folkwang Tanzstudio, sanat yönetmeni Rodolpho Leoni'nin koreografisini sergiledi ve ünlü şarkıcı Imany'nin parçaları eşliğinde bir saat boyunca performans sergiledi.

10.06.2024 23:25
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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Folkwang Tanzstudio'nun "Harika Hayat" gösterisi sahnelendi.

Dünyanın en eski çağdaş dans topluluklarından Folkwang Tanzstudio, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da sahne aldı.

97 yıllık geçmişe sahip topluluk, sanat yönetmeni, çağdaş dansın önemli isimlerinden ve kendi bünyesinde yetişmiş Rodolpho Leoni'nin "Harika Hayat" başlıklı koreografisini sundu.

Koreografi, dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Imany'nin seslendirdiği parçalar eşliğinde bir saat sürdü.

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında sahneye çıkan topluluğun performansı seyirciler tarafından beğeni topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Folkwang Tanzstudio'nun 'Harika Hayat' Gösterisi İzmir Festivali'nde Sahnelendi - Son Dakika

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