Fransa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Fransa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri düzenlendi

24.05.2022 23:38
Fransa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Merkezinde ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda Türk mutfağı etkinlikleri düzenlendi.

UNESCO'daki etkinlik

UNESCO bünyesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, UNESCO nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Kerem Alkin'in yanı sıra UNESCO nezdinde Japonya, Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkenin daimi temsilcisi, Fransız yemek yazarları, gazeteciler ve dünyaca ünlü Aşçılık Okulu Le Cordon Bleu'den gurme şefler olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı.

Etkinlikte, Emine Erdoğan'ın Türk Mutfağı Haftası'nın açılışı münasebetiyle yayınladığı mesajı içeren videonun gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin tanıtım videolarının da yer aldığı etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı tanıtıldı.

Kitapta tarifleri yer alan 15 geleneksel Türk lezzeti, konuklara ikram edildi, Türk musikisi dinletileri sunuldu.

Aybet, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının tarihi ve bölgesel çeşitliliği hakkında bilgiler paylaştı.

Türk mutfağının sağlıklı yönüne de değinen Aybet, israftan kaçınan bir gelenekten geldiğine vurgu yaptı.

Başkonsolosluktaki etkinlik

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda düzenlenen Türk Mutfağı etkinliğinde de Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve eşi Çiğdem Gökçe Duatepe Belentepe'nin yanı sıra Senegal, Kamerun, Mali, Brezilya ve Şili gibi birçok ülkenin Paris başkonsolosları katılımcılar arasında yer aldı.

Etkinlikte, davetlilere Türk mutfağından örnek lezzetlerin yanı sıra asırlık Türk kahvesi ikram edildi.

Türkiye ile ilgili tanıtım kitapçıklarının sunulduğu etkinlikte, Türkiye ile ilgili tanıtım videolarının da gösterimi yapıldı.

Etkinliğinin açılışında konuşan Serdar Belentepe, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından esinlenerek, konuklara Türk mutfağının tarihi, zenginliği ve çeşitliliğini anlattı.

Belentepe, "Türk mutfağı tarihi deneyimlerinden oluşan büyük bir zenginlik. Asırlara dayanan büyük bir yolculuk gerçekleştirdi. Türk mutfağı zamanla diğer kültürlerle karşılaştığı bu yolculukta zenginleşti." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Fransa'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika


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