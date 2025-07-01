Garanti BBVA\'dan Çocuklara Hayvan Sergisi Turu

GARANTİ BBVA, kurucusu ve destekçisi olduğu Salt'ın 'Hayvanların Yaşamı' sergisi kapsamında çocuklara özel rehberli sergi turları düzenledi. 28 Haziran günü gerçekleşen etkinliklere çocuklar velileri eşliğinde katıldı.

Salt'ın Beyoğlu binasında 10 Ağustos'a kadar ziyarete açık olan 'Hayvanların Yaşamı' sergisi, Türkiye ve farklı coğrafyalardan sanatçıların insan ve hayvan ilişkilerini merkeze alan işleri bir araya getiriyor. Garanti BBVA kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Salt'ın bu sergisi kapsamında düzenlediği rehberli sergi turları ile çocukları ağırladı.

28 Haziran tarihinde gerçekleşen ve katılımın ücretsiz olduğu sergi turlarında çocuklar, rehber eşliğinde gezerken eleştirel düşünceye dayalı yaratıcı ve deneyimsel öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca etkinliklerde hediye edilen resim malzemelerinin tadını çıkardılar.

Özel bir deneyim niteliği taşıyan turların yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.