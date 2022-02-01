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Gazeteci ve yazar Şadan Gökovalı, Muğla'da mezarı başında anıldı - Son Dakika

Gazeteci ve yazar Şadan Gökovalı, Muğla'da mezarı başında anıldı

01.02.2022 12:12
Gazeteci ve yazar Şadan Gökovalı, Muğla'da mezarı başında anıldı

Gazeteci, yazar, akademisyen, "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu Şadan Gökovalı için ölümünün birinci yılında Muğla'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Gazeteci, yazar, akademisyen, "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu Şadan Gökovalı için ölümünün birinci yılında Muğla'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Akyaka Mezarlığı'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Şadan Gökovalı'nın hayatında çok farklı bir yeri bulunduğunu söyledi.

Gökovalı'nın çok bilge bir insan olduğunu belirten Gürün, "Bilge insan bilgilerini paylaşıyorsa aydın olma vasfını kazanır. Bilge insan, bir kütüphane gibi bütün bilgiyi kendisinde tutar ve 'Ben bunları biliyorum.' derse o aydın olamaz çünkü aydınlatamaz. Ama Şadan Gökovalı etrafına hiç bıkmadan, usanmadan bilgilerini aktarırdı." dedi.

Konuşmaların ardından Şadan Gökovalı'nın mezarına karanfil bırakılarak dualar edildi.

Törene, Gökovalı'nın yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu olan, şair, yazar, eğitimci, rehber gibi kimlikleri de bulunan Prof. Dr. Gökovalı, 1939'da Muğla'nın Gökova beldesinde doğdu.

İzmir'de yayımlanan Ege Ekspres gazetesinde 1959'da başladığı profesyonel gazeteciliği, TRT'de yapımcı ve yönetici olarak sürdürdü.

Daha sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunda öğreticiliğe başlayan Gökovalı, profesyonel ülkesel rehber oldu. 2002'de profesör olan Gökovalı, Ege Üniversitesinden sonra Yaşar Üniversitesinde de öğretim üyeliği yaptı. Gökovalı, 31 Ocak 2021'de 82 yaşında İzmir'de vefat etmişti.

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Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı, Muğla, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gazeteci ve yazar Şadan Gökovalı, Muğla'da mezarı başında anıldı - Son Dakika


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