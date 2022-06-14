Gaziantep'te "Gez Sen Türkiye Turizm Fotoğrafları Sergisi" açıldı

Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali kapsamında "Gez Sen Türkiye Turizm Fotoğrafları Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Şehitkamil ilçesindeki Botanik Bahçesi'nde açılan sergide, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi ve turistik alanlara dair 110 fotoğraf yer aldı.

Sergiye, festival kapsamında yurt dışından kente gelen 100'ü aşkın yönetmen ve turizmci de katılarak, fotoğrafları inceledi.

Festival başkanı Can Saraçoğlu, gazetecilere, yurt dışından gelen katılımcılara Türkiye'yi tanıtmak için fotoğraf sergisi düzenlediklerini söyledi.

Sergide, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne 2018'de layık görülen İzzet Keribar'ın da fotoğraflarının bulunduğunu ifade eden Saraçoğlu, sergilenen fotoğrafların büyük beğeni gördüğünü belirtti.

Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Katılımcılar çok memnun kaldı, büyülendi. Türkiye imajı onlara yakından tanıtılmaya çalışıldı. Farklı kadrajlar, farklı destinasyonlar ve farklı şehirlerin yanı sıra deniz, kum, güneş ve tarih sergide ziyaretçilere sunuldu. Misafirlerimiz çok heyecanlılar, fotoğraflardaki alanları görmek ve yaşamak için foto safariyi bekliyor. 35 ülkeden 100'ü aşkın yönetmen ve fotoğraf sanatçısı burada. Azerbaycan'dan Portekiz'e kadar 100'ü aşkın misafirimiz burada."

Sergi gün boyu ziyaret edildi.