Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli 'yağlı köfte' yarışmasında maharetlerini sergiledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli 'yağlı köfte' yarışmasında maharetlerini sergiledi

Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli \'yağlı köfte\' yarışmasında maharetlerini sergiledi

Gaziantepli kadınlar, Kavaklık Parkı'nda düzenlenen coğrafi işaretli yağlı köfte yarışmasında yeteneklerini sergiledi. Yarışmada en iyi köfteleri hazırlayan Seden Koyuncu birinci seçilirken, Sevgi Fidan ikinci ve Nigar Atakçı üçüncü oldu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yarışmanın güzel bir anı olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

07.05.2024 10:59
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Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli "yağlı köfte" yarışmasında maharetlerini ortaya koydu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden hazırlanan köftelik malzemeler kadın yarışmacılara verildi.

Yarım saatte en iyisini yapmak için yarışan kadınlar, hazırladıkları köfteleri jüriye servis etti.

Yarışma sonucunda Seden Koyuncu birinci seçilirken, Sevgi Fidan ikinci, Nigar Atakçı ise üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel hale getirdikleri yöresel yarışmanın güzel bir anı olduğunu ifade etti.

Katılımcılara teşekkür eden Tahmazoğlu, "Yarışmacılar birbirinden güzel köfteler yapmışlar, hepsinin ellerine sağlık. Benim için bu yarışmaya katılan herkes birinci. Köftelerin ve sunumların hepsi birbirinden güzeldi. Tüm yarışmacılarımızın ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Yarım saatte en iyi köfteleri yapan yarışmacılara, köfte leğeni ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli 'yağlı köfte' yarışmasında maharetlerini sergiledi - Son Dakika

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