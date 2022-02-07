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Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne Tokyo'dan ödül - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne Tokyo'dan ödül

07.02.2022 11:25
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne Tokyo'dan ödül

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri ve öğrencilerinin yazıp oynadığı "7 Kör Adam" filmi, Tokyo Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Juri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri ve öğrencilerinin yazıp oynadığı "7 Kör Adam" filmi, Tokyo Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Juri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ersan Bayraktar'ın yazıp yönettiği "7 Kör Adam" filminin festival yolculuğu ödülle başladı. Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi çatısı altında hazırlanan filmin oyuncu kadrosunda akademide eğitim gören öğrenciler yer aldı.

Absürt kara mizah türünde bir kısa film olan "7 Kör Adam" filmi, Feridüddin Attar'ın Mantıku't-Tayr (Kuşların Dili) eserindeki "Acem mülkünde bir kalenderhaneye giren Arap" kıssası ile anonim bir halk kıssası olan "Çarşambadır Çarşamba" kıssalarının mistik ve otantik estetiğinden ve öykü yapısından esinlenerek oluşturuldu.

ROMA KISA FİLM FESTİVALİ'NDE FİNALİST

Tokyo Uluslararası Kısa Film Festivali'nden ödülle dönen film, Roma Kısa Film Festivali'nde finalist olarak yer aldı. "7 Kör Adam", Lift-Off Global Network tarafından düzenlenen Resmi Ödül Seçimleri'nde de yarıştı.

Sanat çevrelerince büyük beğeni toplayan "7 Kör Adam" filminin, şubat ayı içinde Atlas Sineması'nda basın gösteriminin yapılması planlanıyor.


Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne Tokyo'dan ödül
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne Tokyo'dan ödül
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne Tokyo'dan ödül
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne Tokyo'dan ödül
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Film Festivali, Gaziosmanpaşa, Kısa Film, Tokyo, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne Tokyo'dan ödül - Son Dakika


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