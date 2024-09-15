Geleneksel Gerede Panayırı Tamamlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Geleneksel Gerede Panayırı Tamamlandı

Geleneksel Gerede Panayırı Tamamlandı

Gerede'de düzenlenen panayırda 50 ilden gelen esnaflar ürünlerini sergiledi, eğlence etkinlikleri yapıldı.

15.09.2024 17:47
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Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi.

Gerede Belediyesince Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile 50 ilden gelen esnaf ve köylüler, yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerini satışa sundu.

Kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri, soğan, patates, kıyafet, bakliyat gibi ürünlerin yer aldığı 3 gün süren panayır boyunca eğlence aktiviteleri düzenlendi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine, organizasyonun geçmişinin asırlar öncesine dayandığını belirterek, "Başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Bir evin ihtiyacı olan her şeyi bu panayırda bulabilmeleri mümkündür." ifadesini kullandı.

Panayırın ikinci etabı 27-28-29 Eylül'de gerçekleşecek.

Kaynak: AA

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