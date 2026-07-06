Geleneksel Nakış Sanatını Yaşatıyorlar - Son Dakika
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Geleneksel Nakış Sanatını Yaşatıyorlar

Geleneksel Nakış Sanatını Yaşatıyorlar
06.07.2026 09:42
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Gülnihal Yurtseven, kordon tutturma tekniğiyle geleneksel nakışı modern eşyalarla buluşturuyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olarak görev yapan Gülnihal Yurtseven, atalarından miras kalan geleneksel 'kordon tutturma' nakış tekniğini günümüz modern eşyalarına uyarlayarak asırlık nakış sanatını gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor. Enstitü bünyesinde usta öğretici olarak görev yapan Gülnihal Yurtseven, Eskişehir yöresine ait olan ve makine nakışlarında özel bir yere sahip 'Sivrihisar işi kordon tutturma' ile 'İnönü işi kordon tutturma' tekniklerini aslına sadık kalarak günümüze uyarladıklarını ifade etti. Yurtseven, simin matkaplarla bükülmesiyle başlayan ve sabırla işlenen bu özel dikim tekniğinin detaylarını, karşılaştıkları zorlukları ve üretilen ürün yelpazesini anlattı.

"Atalarımızın yaptığı bu işleri günümüze uyarlıyoruz"

Geleneksel motifleri modern ürünlerle buluşturduklarını vurgulayan Usta Öğretici Gülnihal Yurtseven, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Eskiden yapılmış ama günümüze uyarlama işler yapıyoruz. Kordon tutturma diye makine nakışlarında bir tekniğimiz var. Bunu Eskişehir yöresinde biz Sivrihisar işi kordon tutturma, İnönü işi kordon tutturma olarak yapmaktayız. Önce simin matkaplarla bükülmesi ve daha sonra desen üstünde makinede elde sallama kasnak yaparak desenin şekline göre tutturulmasından oluşuyor. Daha önce atalarımızın yaptığı bu işleri biz günümüze uyarlıyoruz. Diğer işleme teknikleri makine nakış iplikleriyle renklerle yapılan işlerdir. Burada sadece kordon tutturma, en önemli özelliğimiz bu. Kordonun bükülüp daha sonra makinede özel teknikle elde tutturulması makinede."

"Küçük küçük tutturmalar yapıyoruz, ömür boyu gidecek"

Tekniğin en büyük özelliğinin sağlamlığı olduğunu ve üretilen ürünlerin çeşitlilik gösterdiğini belirten Yurtseven, "Her türlü eşyaları yapıyoruz ama şimdi elimizde bulunan cepken kutularımız var, hediyelik kutular yapıyoruz, gözlük kutuları yapıyoruz. Aklımıza ne gelebilirse, çantalar yaptık, bohça, çok çeşitli ürünlerimiz var. Çok iyi tutturulduğu için sağlamlık konusunda evet garantili. Küçük küçük tutturmalar yapıyoruz çünkü. İnşallah ömür boyu gidecek. Atalarımızdan bizlere kalan örnekler de çok kalıcı, bizimkiler de inşallah diğer nesillere unutulmayacak diye ümit ediyoruz" dedi.

"Çıkan işin güzelliği yorgunluğumuzu bertaraf ediyor"

Yapım sürecinin uzunluğuna ve makine başında konsantrasyon gerektirdiğine dikkat çeken Gülnihal Yurtseven, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sürekli bunu yaparsak bir altı ayımızı buluyor ama biz çeşitli işler yaptığımız için tabii ki mola vererek yapıyoruz, başka işlere de geçmek zorundayız. O zaman biraz daha uzun sürüyor ve desenin yoğunluğuna da bağlı. Konsantre olmamız gerekiyor çünkü biz makinede yapıyoruz. Tamamen kendimize ait değil. Eğer makinedeki onun azizliğine de uğrayabiliyoruz. Biz çok iyi adapte olabiliriz ama makine bazen tutmuyor. Her zaman yaptığım makinede çeşitli problemler çıkıyor, ipini tutmuyor ya da simin kopuyor. Bunları da yaşıyoruz ama severek yaptığımız bir iş sonuçta mesleğimiz. Ama sonuçta çıkan işin güzelliği o şeyi yorgunluğumuzu bertaraf ediyor ve gurur duyuyoruz tabii hepimiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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