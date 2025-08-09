Gelibolu\'da \'Mavinin İzinde\' Sergisi Açıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İş Sanat'ın "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" adlı projesi kapsamında hazırlanan "Mavinin İzinde" sergisi, sanatseverlerle buluştu.
Türkiye İş Bankası Gelibolu Şubesi'nde açılan ev sahipliğini İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten'in yaptığı sergide sanat tarihçi Doç. Dr. Ayşe Köksal sanatçılar ve eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.
Sergide çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.
