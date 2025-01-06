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Kültür Sanat

Genç Kalan Hayatlar Projesi

Genç Kalan Hayatlar Projesi

Güneysu'da 70 yaş üstü kişiler yaşam hikayelerini gençlere aktarıyor, sosyal medyada beğeniliyor.

06.01.2025 12:48
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Rize'nin Güneysu ilçesinde 70 yaş üzerindeki bazı kişiler, hayat tecrübelerini genç kuşaklara aktarmak için kamera karşına geçti.

Güneysu Gençlik Merkezince yaklaşık bir yıldır yürütülen "Genç Kalan Hayatlar Projesi" çerçevesinde 42 kişi, yaşam yolculukları ve mesleki deneyimlerini anlattı.

Gönüllülerin, "Genç kalan hayatlar, hayatın merhametli ellerinden gençlere uzanan tecrübe yolculuğu" sloganıyla gerçekleştirdiği proje kapsamında yaşlılarla yapılan röportajlar, sosyal medya platformlarında ilgi gördü.

??Güneysu Gençlik Merkezi Müdürü Hikmet Yanık, AA muhabirine, projenin amacının, gençlerin 70 yaş üstü çınarların hayat tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Kayda alınan röportajları merkezin sosyal medya hesaplarından yayınladıklarını belirten Yanık, "Proje bittiğinde yaşlılarımızı bir araya getirip, onlarla beraber güzel bir gala yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Yanık, projeyi geliştirmeyi planladıklarını anlatarak, "Gençlerin desteğiyle sadece ilçedeki değil, Rize'deki yaşlıların tecrübelerini aktarmayı da istiyoruz. Yaşam hikayelerini kitap haline getirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Yeri geldi sevindik, yeri geldi çok şaşırdık"

Proje koordinatörü Zeynep Demirkan ise yaşlıların geçmişte yaşadıklarını, hikayelerini öğrenmek istediklerini söyledi.

Proje sayesinde 42 yaşlıya ulaştıklarını dile getiren Demirkan, "Videoların bir kısmını sosyal medya hesaplarından paylaştık." dedi.

Demirkan, videolara yapılan yorumların çok güzel olduğuna işaret ederek, "İnsanların eskiye bir özleminin olduğunu da fark etmiş olduk." ifadesini kullandı.

Dinledikleri hayat hikayelerinden etkilendiklerini belirten Demirkan, şunları kaydetti:

"Yeri geldi sevindik, yeri geldi çok şaşırdık. Sert gözüken amcamızın ve teyzemizin bir şeyler anlatmaya başladıklarında gözlerinin yaşardığını, hemen duygulandığını gördük. Bu bana çok garip hissettirdi. Kısıtlı imkanlara sahip olmalarına rağmen, bizden çok daha şükrettiklerine şahit oldum."

"Hayatımı anlatırken eskiden yaşadıklarım aklıma geldi"

Hikayesini gençlere anlatan 76 yaşındaki Mehmet Büyük, projeyi çok beğendiğini söyledi.

Gençlerin projesinin yararlı olduğunu düşündüğünü ifade eden Büyük, "Bu tür projelerin devam etmesi lazım. Bizden büyük olanlar, yaşadıklarını bize anlatırlardı. Şimdi de biz anlatıyoruz. Gençlere anlatılan hayat hikayelerini güzel buluyorum. Gençlerin bunlardan tecrübe edinmeleri lazım." diye konuştu.

Büyük, hayatını anlatırken zorlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hayatımı anlatırken eskiden yaşadıklarım aklıma geldi. Hikayemin bir kısmını da gençler sosyal medyada paylaşmış. Çok yerden telefon geldi. Gençlerimizin bu tür hayat hikayelerinden ders almalarını isterim. İnsanlara yararlı bir şeylerin peşinde gayret göstermelerini isterim."

Kaynak: AA

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