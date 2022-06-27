Genç piyanist Ağırgöl, Salzburg Filarmoni Orkestrası ile sahne aldı - Son Dakika
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Genç piyanist Ağırgöl, Salzburg Filarmoni Orkestrası ile sahne aldı

27.06.2022 09:51
Genç piyanist Ağırgöl, Salzburg Filarmoni Orkestrası ile sahne aldı

Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çalmaya hak kazanan 15 yaşındaki genç piyanist Ayşe Cemre Ağırgöl, Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki düzenlenen konserde sahneye çıktı.

Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çalmaya hak kazanan 15 yaşındaki genç piyanist Ayşe Cemre Ağırgöl, Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki düzenlenen konserde sahneye çıktı. 24 Haziran akşamı Salzburg Havalimanı Amedeus Terminali'nde düzenlenen büyük final konserinde müzikseverlerle buluşan Ağırgöl, Salzburg Filarmoni Orkestrası ile Chopin 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi.

Dünyanın en prestijli müzik okullarından Mozarteum Üniversitesi Pre-College Piyano Bölümü ile Salzburg Mozart Musikgymnasium öğrencisi olan 15 yaşındaki Ayşe Cemre Ağırgöl, ailesinin desteği ile henüz 4 yaşında katıldığı müzik atölyesinde piyano ile tanıştı. 9 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda piyano eğitimine başlayan, 12 yaşında ise dünyanın en önemli müzik okullarından Mozarteum Üniversitesi'nin üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Pre-College piyano bölümüne kabul edilen Ağırgöl, Salzburg'da müzikseverlerin karşısına çıktı.

ŞEF ELISABETH FUCHS'TAN AYŞE CEMRE'YE ÖDÜL

Salzburg'daki müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde yeteneği ile göz dolduran genç piyanist, herkesi kendine hayran bıraktı. Şef Elisabeth Fuchs'tan konserde Ayşe Cemre'ye bir de ödül verildi. Genç piyanist, 2023 yılında Salzburg Filarmoni Orkestrası ile birlikte yeniden sahneye çıkacak ve yeni bir konçerto daha çalacak.

YETENEK YARIŞMASINDAN SEÇİLDİ

Ayşe Cemre Ağırgöl, tüm Avusturya ve Almanya'nın Bavyera eyaletinden 500'ün üzerinde 6-18 yaş arası katılımcının yer aldığı 'Zeig Dein Talent' yetenek yarışmasında ikinci tura kalan 100 kişiden biri olmuş, 100 kişinin canlı performanslarının değerlendirilmesinin ardından da Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çalmaya hak kazanan tek piyanist olmayı başarmıştı.


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Kaynak: DHA

Salzburg, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Genç piyanist Ağırgöl, Salzburg Filarmoni Orkestrası ile sahne aldı - Son Dakika

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