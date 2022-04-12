Germenicia mozaikleri halılara işleniyor - Son Dakika
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Germenicia mozaikleri halılara işleniyor

12.04.2022 10:52

Germenicia mozaikleri halılara işleniyor Kahramanmaraş'ta Germenicia Antik Kentinin taban mozaikleri, açılan kursta halılara işlenerek turizme katkı sağlanıyor Kahramanmaraş'ta 2007 yılında kaçak kazı sonucu bulunan Germenicia Antik Kentinin taban mozaikleri, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Halk...

Germenicia mozaikleri halılara işleniyor

Kahramanmaraş'ta Germenicia Antik Kentinin taban mozaikleri, açılan kursta halılara işlenerek turizme katkı sağlanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2007 yılında kaçak kazı sonucu bulunan Germenicia Antik Kentinin taban mozaikleri, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin açtığı kursta halılara işleniyor.

Dulkadiroğlu ilçe sınırlarında bulunan ve birçok alanı hala gün yüzüne çıkmayı bekleyen Germenicia Antik Kenti'nin taban mozaikleri, yeni bir sektöre kapı araladı. Dulkadiroğlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin Dulkadiroğlu Konağında oluşturduğu atölyede, kursiyerler Geç Roma ve Erken Bizans Dönemine ait olan mozaikleri geleneksel halı işleme metodu ile dokuyor.

Kurs öğreticilerinden Esra Öğütçü, "Öğrencilerimize halk eğitim işbirliğinde, belediyemizin destekleri doğusunda kendi bütçelerine ve aile bütçelerine destek sağlamak açısından halı dokuma kursu açtık. Şu an burada işlediğimiz motiflerimiz Germenicia mozaiklerine ait desenleri halılarımıza işlemekteyiz. Bununla beraber hem kültürel mirasımızı daha da zenginleştirmek hem de ileriye taşımak geliştirmek adına öğrencilerimizle beraber bu kursu devam ettirmekteyiz. Bu motiflerin aynı zamanda tarih açısından önemi olduğu için turizme katkısı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Germenicia mozaikleri halılara işleniyor
Germenicia mozaikleri halılara işleniyor
Germenicia mozaikleri halılara işleniyor

YORUMLAR
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Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kaçak Kazı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Germenicia mozaikleri halılara işleniyor - Son Dakika


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