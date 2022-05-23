Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Giresun Aksu Festivali'ni değerlendirdi - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Giresun Aksu Festivali'ni değerlendirdi

23.05.2022 14:06
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Giresun Aksu Festivali'ni değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" ile 4 bin yıllık gelenekleri yaşatmaya devam edeceklerini bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" ile 4 bin yıllık gelenekleri yaşatmaya devam edeceklerini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen "Uluslararası Giresun Aksu Festivali"nin bu yıl 45. kez organize edildiğini belirtti.

Bugün sona eren festivalde 4 bin yıllık geleneklerin yaşatıldığına vurgu yapan Şenlikoğlu, şunları aktardı:

"4 bin yıllık geleneklerimizi sembolize ettik yaşattık, yaşatmaya da devam edeceğiz. Festivallerle birlikte kültürel zenginliğimizin, bizi bir arada tutan değerlerin ne kadar çok olduğunu daha iyi anlıyoruz. Sosyal belediyecilik gereği bundan sonra da çeşitli eğlenceler düzenlenmeye devam edeceğiz."

Başkan Şenlikoğlu, etkinlilerin yapılmasına katkı sağlayanlar ile Giresun halkına da katılımdan dolayı teşekkür ederek, "Festivalimizin halkımız tarafından beğenildiğini umuyorum. Hoşgörü ve kardeşlik çerçevesinde dört gün boyunca çok güzel eğlendik ve festivalimizi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Giresun Aksu Festivali'ni değerlendirdi - Son Dakika


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