Giresun\'da Sanat Sokağı\'nda Piyano Merdiveni Oluşturuldu

Kültür Sanat

Giresun'da Başöğretmen Ali Osman Sönmez Sanat Sokağı'nda piyano merdiveni oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokakta uygulanan yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında piyano merdiveni ve sanatsal motifler çizildi.

Çevre düzenlemesi, aydınlatma ve ses sistemi gibi çalışmaların da yapıldığı sokakta vatandaşlar müziğe adım atacak. Sokak, birçok sergilemelerle sanat galerine de ev sahipliği yapacak.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kültür ve sanatla ilgili proje yaptıklarında mutlu olduğunu ifade etti.

Sanatın ve kültürün ışıldadığı mekanın Giresun'a katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sokağı güzelleştirirken şehrimizin daha farklı sokaklarını da güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Belediye olarak kültür sanat faaliyetleri önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şehrimizin her bir köşesine kültür ve sanatı taşımaya gayret edeceğiz. Çünkü sanat Giresun'un atan kalbidir. Sokak yenileme çalışmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."