Giresun'un Taş Evleri Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Giresun'un Taş Evleri Yeniden Hayat Buluyor

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Giresun'daki asırlık taş evler, yerel ustaların restore çalışmalarıyla yeniden canlanıyor.

21.04.2025 11:51
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Giresun'da asırlık taş evler yeniden hayat buluyor

GİRESUN - Giresun'un asırlık taş evleri, ustaların elleriyle yeniden hayat buluyor.

Giresun'da taş evlerin zamana meydan okuyan mimarisi, yerel ustaların titiz çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkıyor. 37 yaşındaki Osman Kavalcı, ahşap ve taş işleme sanatına ustasının önerisiyle adım attıktan sonra, bölgede unutulmaya yüz tutmuş geleneksel taş evlerin restorasyonuna odaklandı. Kavalcı, geçmişin izlerini taşıyan bu özel yapıların korunarak geleceğe aktarılmasının, hem kültürel miras açısından hem de mimari estetik bakımından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kavalcı, taş evlerin yapımında tamamen doğal malzemeler kullanıldığını vurgulayarak "Bu evler kestane ağacı ve kesme taşlarla inşa ediliyor. Doğal malzemeler sayesinde hem sağlıklı hem de uzun ömürlü yapılar ortaya çıkıyor. Taş evler yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak bir ortam sunuyor. Her detayı, halı dokur gibi ilmek ilmek işleniyor" dedi.

Taş evlerin beton yapılara göre daha uzun süre ayakta kaldığını anlatan taş ev sahibi Mecit Telli ise "85 yıldır evimiz sapa sağlam ayakta. Bölgemiz için çok önemli bir tarihi doku. Biz bunu korumaya çalışıyoruz. Keşke bölgemizde böyle evlerin sayısı daha fazla olsa. Evin restorasyonunu bitirip içerisinde yaşamak istiyoruz. Kendimizden ziyade bu tarihi dokuyu bilmeyen dışarıdan gelen insanların bu evi görmelerini, burada ağırlamak isteriz. Bu tarihi dokuya sahip çıkmamız gerekiyor. Bu mimari yapılarımızı korumamız gerekiyor, bir sonraki kuşaklara gösterebilmek adına bunları korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Taş evlerin sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel olarak da zamana meydan okuduğunu belirten taş ev ustalarından Mustafa Kuzu da, geleneksel ısıtma sistemlerini modern dokunuşlarla geliştirdiklerini ifade etti. Kuzu, "Şöminede yanan ateşi evin merkezinde depolayıp, sıcak havayı özel borularla odalara eşit şekilde dağıtıyoruz. Bu sistem, taş evlerin kış aylarında da konforlu olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan doğayla bütünleşen mimarisi sayesinde taş evler, yılın her döneminde fotoğrafçılar ve doğa severler için de bir cazibe merkezi haline geldiği ifade edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Giresun'un Taş Evleri Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika

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