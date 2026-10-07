GMKA destekli projede üretilen Balıkesir el sanatları CRAFTİSTANBUL'da sergilendi - Son Dakika
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GMKA destekli projede üretilen Balıkesir el sanatları CRAFTİSTANBUL'da sergilendi

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GMKA destekli projede üretilen Balıkesir el sanatları CRAFTİSTANBUL\'da sergilendi
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SOGEP Anadoludakiler Özel Çağrısı kapsamında GMKA destekli projede üretilen aba-şayak, Balıkesir Pullusu ve Gönen İğneoyası 1-4 Ekim'de CRAFTİSTANBUL Fuarı'nda sergilendi. Stantta proje ekibi ve kursiyerler zanaatları tanıttı, eğitim süreçleri saha uygulamalarıyla pekiştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) "Anadoludakiler Özel Çağrısı" kapsamında desteklenen ve İl Müdürlüğünce yürütülen "Aba-Şayak Dokumaları, Balıkesir Pullusu ve Gönen İğne Oyası ile Yeniden Hayat Buluyor" projesinde üretilen eserler, CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı'nda sergilendi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ürünler, 1-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı'nda yerini aldı. Dört gün süren etkinlik boyunca Müdürlük proje ekibi üyeleri, Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü yöneticileri, usta öğreticiler ve kursiyerler stantta yer alarak hem ilin geleneksel zanaatlarını tanıttı hem de ziyaretçileri bilgilendirdi.

Eğitim-öğretim süreçlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırma

Proje hedefleri doğrultusunda, el sanatları alanındaki eğitim-öğretim süreçlerinin sahadaki uygulamalarla desteklenmesi sağlandı. Atölye ve eğitim çalışmalarında ortaya çıkan aba şayak dokuması, Gönen İğneoyası ve Balıkesir Pullusu ürünlerinin fuar ortamında sergilenmesi; kursiyerlerin öğrenme çıktılarını pekiştirmelerine ve geleneksel tekniklerin yaygınlaştırılmasına katkı sundu.

Ayrıca fuar programı kapsamında kursiyerlerin katılımıyla teknik bir ziyaret gerçekleştirildi. Kursiyerler, fuarı inceleyerek mesleki kazanımlar elde etmenin yanı sıra fuar bünyesinde düzenlenen yapım atölyelerine aktif olarak katılarak çeşitli deneyimler kazandılar. Yerel üreticilerin desteklenmesi ve geleneksel değerlerin yaşatılması misyonunu taşıyan "Anadoludakiler" vizyonunun geniş kesimlere ulaştırılmasında fuar önemli bir köprü oldu. Aba-Şayak dokumaları, Balıkesir Pullusu ve coğrafi işaretli Gönen İğneoyası gibi tescilli değerlerin tanıtımı yapılarak programın bilinirliğine ve temsil gücüne katkı sağlandı.

Fuar katılımı; üretilen ürünlerin sergilenmesi, yaygınlaştırılması ve yerel üreticilerin ekonomik sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli kazanımlar sağladı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatBalıkesirEkonomiKültürGönenSanatSon Dakika

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