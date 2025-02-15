Gök Medrese Avlusuna Tarihi Havuz Eklendi

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18. yüzyıla ait havuz, 800 yıllık Gök Medrese'nin yapısına uygun olarak yerleştirildi

TOKAT - Tokat'ta bulunan ve 800 yıl önce inşa edilen Gök Medrese'nin avlusuna yapılan son restorasyonda, 18. yüzyıla ait tarihi bir havuz yerleştirildi. 8 asırlık Selçuklu yapısına uygun bir biçimde yerleştirilen havuz, koruma altına alındı.

Selçuklu veziri Muhiddin Süleyman Pervane tarafından 800 yıl önce inşa edilen Tokat Gök Medrese'nin restorasyonu, 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatıldı. 2025 yılında restorasyonu tamamlanan medrese, tarihi dokusu ve mimarisiyle kentin önemli kültürel miraslarından biri olarak zamana tanıklık ediyor. Selçuklu yapılarında, medreselerin avlularında genellikle bir havuz bulunmasına rağmen restorasyon sürecinde Gök Medrese avlusunda herhangi bir havuz kalıntısı bulunamadı. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü envanterinde bulunan 18. yüzyıla ait bir havuz, medresenin avlusuna yerleştirildi. Sivas Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararıyla konulan tarihi havuz, medresenin tarihi kimliğiyle uyumlu hale getirilerek koruma altına alındı.

"Envanterimizde bulunan tarihi havuzu koruma altına aldık"

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, "Selçuklu veziri Muhiddin Süleyman Pervane tarafından yapılan Tokat Gök Medrese 800 yıllık medresemizin restorasyonu 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlanılmış olup 2025 yılında restorasyon süreci tamamlandı. Medrese avlusunda havuza dair bir kalıntı bulunamadı. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü envanterinde bulunan 18. yüzyıla ait havuz medresenin avlusuna koyuldu. Selçuklu medreselerinin tamamının avlusunda havuz bulunmasına rağmen bu medresenin restorasyonunda havuz kalıntısı bulunmadı. Sivas Kültür Varlıkları Koruma Kurulu elimizde bulunan tarihi havuzu tarihi bir mekanda korumuş olduk" dedi.