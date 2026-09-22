Gökçeada'da 4. su altı yarışmasında taş mercanla Sena Gülfem Büyükçolak birinci oldu - Son Dakika
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Gökçeada'da 4. su altı yarışmasında taş mercanla Sena Gülfem Büyükçolak birinci oldu

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Gökçeada\'da 4. su altı yarışmasında taş mercanla Sena Gülfem Büyükçolak birinci oldu
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Gökçeada Belediyesi, TÜDAV ve SUFOD'un düzenlediği 4. Gökçeada Su Altı Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Taş mercan fotoğrafıyla Sena Gülfem Büyükçolak birinci olurken, dereceye giren eserler çevrim içi sergilenecek, katılımcı fotoğrafları TUSACAN arşivine girecek.

Çanakkale'de Gökçeada Belediyesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) işbirliğiyle düzenlenen 4. Gökçeada Su Altı Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜDAV tarafından 1999 yılında kurulan Türkiye'nin ilk deniz parkında düzenlenen yarışma, farklı illerden su altı fotoğrafçılarını bir araya getirdi.

Deniz ekosisteminin korunmasına dikkati çekmek ve su altı biyoçeşitliliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, Gökçeada'nın zengin su altı yaşamını fotoğraflarla belgeledi.

Yarışma kapsamında fotoğrafçılar, "Balıklar", "Omurgasızlar", "Taş Mercanlar" ve "Deniz Çayırları" olmak üzere dört farklı kategoride çekim gerçekleştirdi.

Jüri, fotoğrafları sanatsal nitelikleri ve su altı yaşamını belgeleme özellikleri açısından değerlendirerek ödüle layık görülen eserleri belirledi.

Deniz Parkı'ndaki taş mercan kümesini fotoğraflayan Sena Gülfem Büyükçolak birinci, siyah sünger üzerindeki kabuksuz deniz salyangozu fotoğrafıyla Berkcan Bilginar ikinci, "hani balığı"nın profilini yansıtan fotoğrafıyla Gülenay Alevay Kılıç üçüncü oldu.

Taş mercanları konu alan fotoğrafıyla Berhan Taşdemir ise kurum özel ödülüne layık görüldü.

Ödül törenine Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 5. Komando Tugay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Buruksu ve Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, SUFOD Başkanı Ateş Evirgen ile TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk de katıldı.

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, TÜDAV, SUFOD ve Gökçeada Belediyesinin internet sitelerinde çevrim içi sergi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca tüm katılımcılara ait fotoğraflar, Türkiye Su Altı Canlıları (TUSACAN) Projesi'nin görsel arşivine de kazandırılarak, Gökçeada'nın su altı doğal mirasının belgelenmesine katkı sağlanacak.

Kaynak: AA
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