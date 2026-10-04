Gökçeada'da Atik Camii'nin yeniden inşası için temel Kasım'da atılacak - Son Dakika
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Gökçeada'da Atik Camii'nin yeniden inşası için temel Kasım'da atılacak

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Gökçeada\'da Atik Camii\'nin yeniden inşası için temel Kasım\'da atılacak
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 1556'da inşa edilen Atik Camii'nin yeniden ihyası için proje ve onay süreçleri tamamlandı. Kaymakam Osman Acar başkanlığındaki toplantıda temelin Kasım ayında atılması planlanıyor.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1556 yılında Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine inşa edilen ve zaman içerisinde yıkılarak günümüze ulaşamayan tarihi Atik Camii'nin yeniden ihya edilecek.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1556 yılında Gökçeada ilçesine inşa edilen Atik Camii zaman içerisinde yıkılarak günümüze ulaşamadı. Atik Camii'nin yeniden ihya edilmesi edilmesi için yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Proje ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından caminin temelinin Kasım ayı içerisinde atılması planlanıyor. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, Gökçeada'nın tarihi ve kültürel mirasının önemli eserlerinden biri olan Atik Camii'nin yeniden inşa ve ihya edilmesine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda caminin yeniden yapımına ilişkin yürütülen çalışmalar, proje ve onay süreçleri ile uygulama takvimi ele alındı. Tarihi caminin yeniden Gökçeada'ya kazandırılması için sürdürülen hazırlıklarda son aşamaya gelindiği belirtildi.

Atik Camii'nin tarihi kimliğine ve özgün mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edileceğini ifade eden Kaymakam Osman Acar, şu değerlendirmede bulundu: "Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1556 yılında inşa edilen Atik Camii'mizi tarihi kimliğine ve özgün mimarisine sadık kalarak yeniden Gökçeada'mıza kazandıracağız. Böylece asırlar öncesinden bizlere emanet edilen bir ecdat yadigarını yeniden inşa ve ihya etmiş olacağız. Projenin bugünkü aşamaya gelmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Gökçeada'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Atik Camii'nin yeniden ihyasıyla birlikte Gökçeada'nın tarihi mirasının korunması, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurulması ve önemli bir kültür varlığının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatOsman AcarÇanakkaleGökçeadaKültürGüncelSon Dakika

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