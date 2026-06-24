Gölcük Tabiat Parkı'nda Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Gölcük Tabiat Parkı'nda Mezuniyet Coşkusu

Gölcük Tabiat Parkı\'nda Mezuniyet Coşkusu
24.06.2026 15:27
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Bolu Gölcük Tabiat Parkı, mezun olan öğrenciler ve ailelerini ağırladı, kutlamalar yapıldı.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, eğitim öğretim yılının son haftasında mezun olan öğrenciler ile ailelerini ağırladı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Tabiat Parkı, mezuniyet kutlamaları için seçilen mekanlar arasında yerini aldı.

Parka aileleriyle gelen öğrenciler, kep ve cübbeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi, daha sonra piknik yaptı.

Yurt içi ve dışından gelen tatilciler de parkın manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi ve iskeleden balık tuttu.

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki hareketlilik ve doğal manzara havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gölcük Tabiat Parkı'nda Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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