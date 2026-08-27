Gölcük’te folklor rüzgarı

Gölcük'te düzenlenen "Uluslararası Kafkas Folklor" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gölcük Belediyesi, Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu ve Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde Anıtpark'ta düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte, Gürcistan Kutaisi Akademiur Ansambli Aisi Halk Dansları Topluluğu ile Orhangazi Kafkas Folklor ve Gürcü Kültür Derneği Okro Halk Dansları Topluluğu sahne alarak Kafkas kültürüne ait yöresel oyunları sergiledi.

Programa, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kutaisi Meclis Başkanı Giorgi Tchigvaria, siyasi parti temsilcileri ile Kültür ve Müzelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vazha Jugheli'nin de aralarında bulunduğu Gürcistan heyeti katıldı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, organizasyonun kültürel zenginliği ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, gösteri sunan ekiplere ve emeği geçen dernek yöneticilerine teşekkür etti.