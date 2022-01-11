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Görenler bu enstrümanın adını soruyor - Son Dakika

Görenler bu enstrümanın adını soruyor

11.01.2022 10:08

Görenler bu enstrümanın adını soruyor Sivaslı saz imalat ustası, saz ve gitarı birleştirerek yaptığı ilginç tasarımlı enstrümana 'Gisaz' ismini verdi Sivaslı saz imalat ustası, saz ve gitarı birleştirerek yaptığı ilginç tasarımlı enstrümana 'Gisaz' ismini verdi.

Görenler bu enstrümanın adını soruyor

Sivaslı saz imalat ustası, saz ve gitarı birleştirerek yaptığı ilginç tasarımlı enstrümana 'Gisaz' ismini verdi

SİVAS - Sivaslı saz imalat ustası, saz ve gitarı birleştirerek yaptığı ilginç tasarımlı enstrümana 'Gisaz' ismini verdi.

Sivas'ta çocukluğundan beri saz imalatı yapan İsa Demirkoparan'in yaptığı ilginç enstrüman görenlerin dikkatini üzerine çekti. Kasası gitardan sapı ise bağlamadan olan enstrüman 'Gisaz' olarak adlandırıldı. Yapımı sırasında yaklaşık 12 aşamadan geçen enstrüman 1 ayda imal ediliyor. Aynı zamanda sanatçılar tarafından hem oturarak hem de ayakta rahat şekilde çalınabiliyor. Farklı tasarımı ve ses tınısıyla merak uyandıran Gisaz'a yoğun şekilde talep geliyor.

"Bu nedir diye sorsunlar istedim"

Saz üreticisi İsa Demirkoparan, yaptığı enstrümanın dikkat çektiğini belirterek, "Bu iş benim baba mesleğim. Babam bağlama üretimi yapıyordu, bende çocukluktan gelen merakla bu sanata merak saldım. Çok değişik bir tasarım oldu. Aklıma müzisyenlerin oturmaktan kaynaklı bazı hastalıklar yaşadığı geldi. Onun için hem görsel olarak dikkat çeksin, hem ayakta hem de kucakta çalınsın istedim. Karşıdan görenler görsellik anlamında çalındığı zaman acaba bu çalınan enstrüman bağlama sesi veriyor ama nedir diye sorsunlar istedim. Böylelikle değişik bir fikir ürettim kendi kendime. Bağlamaya benzemiyor, ben bunları farklı boyutlarda yaptım. Bu elimdeki biraz küçük boyu daha tiz akort çekiyor. Bunun biraz daha büyük boyu divan sazını andırıyor. Bunun küçüğü büyüğü her çeşidini yapıyorum" dedi.

"Tasarımı nedeniyle talepler yoğun"

Demirkoparan, Gisaz'a yoğun talep olduğunu belirterek, "Yapımı yaklaşık 25-30 gün arasında sürdü, 10-12 aşamadan geçiyor. Bu ismi neden koydun diye soranlar oluyor. Bunun kasası gitar kasasına benzediği için 'GİSAZ' olarak isimlendirdim. Hem gitar hem bağlama karışımı gibi kasası gitara benziyor, sapı bağlama sapına benziyor. Talepler yoğun, sesi ve görünümü farklı olduğundan dolayı yoğunluk oluyor. Özel olarak isteyenlere yapıyorum" dedi.

Görenler bu enstrümanın adını soruyor
Görenler bu enstrümanın adını soruyor
Görenler bu enstrümanın adını soruyor

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Bağlama, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Görenler bu enstrümanın adını soruyor - Son Dakika


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