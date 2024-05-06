Gözü görmeyince kitabını büyüteç yardımıyla kaleme aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gözü görmeyince kitabını büyüteç yardımıyla kaleme aldı

Denizli'de emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mustafa Öselmiş, 52 yılda 62 kitap yazdı. İlerlemiş yaşı ve rahatsızlığı nedeniyle az görmesine rağmen yazmaktan vazgeçmeyen öğretmen, son kitabını büyütecin yardımıyla kaleme aldı.

06.05.2024 22:20  Güncelleme: 23:10
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Gözü görmeyince kitabını büyüteç yardımıyla kaleme aldı

Yazma tutkusu engel tanımayan emekli öğretmen, 52 yılda 62 kitabı okurlarıyla buluşturdu

DENİZLİ - Denizli'de emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mustafa Öselmiş, 1972 yılında başladığı yazarlık hayatında 52 yılda, 62 kitap yazdı. İlerlemiş yaşı ve rahatsızlığı nedeniyle az görmesine rağmen yazmaktan vazgeçmeyen öğretmen, son kitabını büyütecin yardımıyla kaleme aldı.

Denizli Lisesi'nin emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 81 yaşındaki Mustafa Öselmiş, 62. kitabı olan "'Allah Resulünün sorulan sorulara cevabı' kitabını basıma hazır hale getirdi. İlerleyen yaşına ve şeker hastalığı nedeniyle gözleri çok az gören yazar Mustafa Öselmiş, 62. kitabını büyüteç kullanarak 2 yılda tamamladı. 4 bin adet basılacak kitap yakın zamanda piyasaya çıkacak.

1969 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 5 yıl öğretmenlik 20 yıl idarecilik yaptıktan sonda 1992 yılında emekli olduğunu anlatan Öselmiş, "Günümüz insanı, çevresinde olup bitenden çok fazla etkileniyor. Yanlış olduğunu bile bile yapmaması gereken şeyleri yapıyor, değişik tavırlar sergileyip kendini mutlu etmeye çalışıyor. Kitabımda yer alan konularda, günlük hayatta defalarca karşımıza çıkan sorunlara yaptığım tespitler, ayet ve hadislerle açıklık getirdim. Okurlarımın dikkatini, farklı ama gerekli bir yöne çekmek istedim. İlerleyen yaşıma rağmen, şeker hastalığım nedeniyle görme kaybı yaşamama rağmen 62. kitabımı iki yıl üzerinde çalışarak büyüteç kullanarak yazdım, baskıya hazır hale getirdim. Bu kitabımda ilk etapta 4 bin adet basılacak" dedi.

"Yeter ki okunsun"

Üç aylık emekli maaşıyla hazırladığı kitaplarını bastırdığını ve ticari amaç gütmeden maliyetine sattığını ifade eden Öselmiş, "Kitap satışlarından maddi bir beklentim yok. İnsanlar yeter ki çok pahalı bulmasın. Hazırladığım ve bastırdığım her kitap çok küçük paralara satılıyor. İnsanlarımız alsın okusun, okumaktan zarar gelmez. Ben yıllarca öğretmenlik yaptım, binlerce öğrenci yetiştirdim. Hepsine de okumalarını ve araştırmalarını öğütledim. Müslüman, bilgili insandır. Dünyadaki, ülkesindeki, ilindeki gelişmelerden haberdar olan insandır. Bunun için de mutlaka okumak, araştırmak gerekir. Ben 81 yaşındayım, okumaktan ve yazmaktan hiç vaz geçmedim. Emekli olunca bir kenara da çekilmedim. İnsanların yararına 61 kitap yazdım. Basılan kitaplarımın büyük bölümüne okuyucular tarafından büyük ilgi gösterildi. 4. Kez basılan kitaplarım oldu. Yaz tatillerinde çocukları için yazdığım kitabım müftülük izni ile camilerde yazın açılan kurslarda ders kitabı olarak ta okutuldu " diye konuştu.

Kaynak: İHA

Denizli, Edebiyat, Eğitim, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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