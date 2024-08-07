Gümüşhane'de Kalaycı Ustası Seyyar Tezgah Açıyor

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Gümüşhane'de 62 yaşındaki kalaycı ustası Yaşar Okan, hem geçimini sağlamak hem de kaybolmaya yüz tutan meslekler arasındaki kalaycılığı yaşatmak için körük ve gerekli diğer malzemeleri çuvalında taşıyarak tezgah açıyor.

Aslen Tekirdağlı olan Yaşar Okan, 34 yıl önce eşi ve 2 çocuğu ile Gümüşhane'ye yerleşti. Okan, ailesinin geçimini temin etmek için babasından öğrendiği kalaycılığı burada da sürdürdü.

Okan, dedesinden kalan yaklaşık 70 yıllık körük ve kalay için gerekli diğer malzemeleri koyduğu çuvalı sırtında taşıyarak geldiği Karşıyaka Mahallesi'nde genellikle salı günleri tezgahını açıyor.

Yaktığı ateşi körükle canlandıran Okan, çoğunluğu mutfakta kullanılan bakır eşyaları kalaylayarak yeniden hayata döndürüyor.

"Mesleğimi çok seviyorum ve gurur duyuyorum"

Mesleği babasından öğrenen Yaşar Okan, AA muhabirine, 34 yılı Gümüşhane'de olmak üzere 43 yıldır kalaycılık yaptığını söyledi.

Dedesi ve babasının da kalaycılığı seyyar olarak yaptığını belirten Okan, kendisinin de aynı şekilde devam ettiğini anlattı.

Okan, açtığı seyyar tezgahında ekmek parasını kazandığını ifade ederek, "İş olduğunda sabah saatlerinde malzemelerimi çuvala yükleyerek Karşıyaka Mahallesi'ne geliyorum. Eskiden ailemle birlikte çalışıyordum. Kızım evlendi, oğlum askerde eşimin de sağlık sorunları nedeniyle artık tek başıma tezgah açıyorum. Sabah evden malzemelerimi alıp çeşmenin yanında tezgah açıyorum. İşim bittikten sonra eşyalarımı sırtıma alıp tekrar eve taşıyorum." diye konuştu.

Gümüşhane'ye geldiği ilk yıllarda köy köy gezip cami önlerinde tezgah açtığını dile getiren Okan, işini uzun yıllardır da şehir merkezinde sürdürdüğünü aktardı.

Mesleğini çok sevdiğini ve gurur duyduğunu ifade eden Okan, kalaycılığın göz ardı edilmemesi gereken mesleklerden olduğunu kaydetti.

Okan, işini seyyar olarak yaptığı için zaman zaman zorluklar yaşadığını belirterek, "Akşam olunca tezgahı sırtımıza alıp eve gitmek için araba bekliyorum. Araba bulursam yola çıkıyorum, eğer bulamazsam yürüyerek geliyorum. Ben 15-20 kilometre yürüyerek eve geldiğim zamanları hatırlıyorum." dedi.