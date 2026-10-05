Gümüşhaneli ressam Fikret Bozkır, emeklilikte portrede gelişip ücretsiz ders veriyor - Son Dakika
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Gümüşhaneli ressam Fikret Bozkır, emeklilikte portrede gelişip ücretsiz ders veriyor

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Gümüşhaneli ressam Fikret Bozkır, emeklilikte portrede gelişip ücretsiz ders veriyor
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Gümüşhane'de doğan ressam Fikret Bozkır (69), emeklilik sonrası aldığı eğitimlerle portre sanatında kendini geliştirdi. Bozkır, şimdi Gümüşhane'de 5-6 kişiye ücretsiz resim dersi veriyor ve kentteki tarihi değerleri yağlı boya tablolarla kayda geçirmeyi hedefliyor.

Gümüşhane'de doğan ressam Fikret Bozkır, emeklilik yıllarında ustalardan aldığı eğitimlerle portre sanatında kendisini geliştirdi. Kentte belediye başkanlarından bürokratlara kadar çok sayıda kişinin portresini yapan Bozkır, şimdi sanatını gençlere ücretsiz öğretiyor.

Gümüşhaneli ressam Fikret Bozkır (69), yıllar önce amatör olarak başladığı resim tutkusunu emekliliğinin ardından aldığı eğitimlerle ileri bir noktaya taşıdı. Kuru fırça ve yağlı boya tekniklerinde portre çalışmalarına ağırlık veren Bozkır, Gümüşhane'de belediye başkanlarından bürokratlara, esnaftan vatandaşlara kadar çok sayıda kişinin portresini yaptı. Gümüşhane'de dünyaya gelen Bozkır, uzun yıllar özel bir bankada görev yaptı. Banka şubesinin kapanmasının ardından İstanbul'a taşınan Bozkır, emekli olduktan sonra çocukluk yıllarından itibaren ilgi duyduğu resim sanatına daha fazla zaman ayırdı.

İstanbul yıllarında farklı ressamlarla çalışma imkanı bulduğunu anlatan Bozkır, özellikle portre alanında kendisini geliştirdiğini söyledi. Yağlı boya çalışmalarında Senan Eynullayev'den, kuru fırça tekniğinde ise İsmet Çabuk'tan eğitim aldığını belirten Bozkır, "Ustaların tarifiyle, onlara bakarak ve sorarak ilerledim. Emekli olduktan sonra kendimi daha fazla geliştirdim. Emekli olmadan önce resmin üzerine istediğim kadar düşemiyordum" dedi. Çalışmalarında özellikle insan portrelerine yoğunlaşan Bozkır, Gümüşhane'de çok sayıda tanınmış ismin portresini hazırladı.

Gümüşhane'de kendisine ait bir çalışma alanı bulunmadığı dönemlerde resimlerini kafede yaptığını anlatan Bozkır, özellikle kuru fırça tekniğiyle portre çizmenin cesaret ve deneyim gerektirdiğini söyledi.

Bozkır, "Her ressam sokağa çıkıp portre yapamaz. O cesaret işi. Ben Allah'a şükür çıkıyorum, yapıyorum. Siparişlerimiz var, çalışıyoruz. Burada ev olmadığı için kafede çalışıyoruz" dedi.

Bozkır'ın sanat yaşamındaki dikkat çekici yönlerden biri de öğrendiklerini gençlere karşılık beklemeden aktarması oldu. Gümüşhane'de üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 5-6 kişiye resim dersi verdiğini anlatan Bozkır, ustasından aldığı öğüdünü yıllardır sürdürdüğünü belirtti.

Bozkır, ustasının kendisine, "Bu öğrendiklerini birine öğretirken para alırsan hakkım sana helal olmaz" dediğini aktararak, "Ben para istemiyorum. Yeter ki öğrensinler. Onlar da sevgiyle yaklaşıyorlar ve öğrenmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan yeniden memleketine dönerek Gümüşhane'de yaşamayı istediğini dile getiren Bozkır, bundan sonraki en önemli hedeflerinden birinin şehrin tarihi değerlerini yağlı boya tablolarla kayıt altına almak olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGümüşhaneRessamSanatYaşamSon Dakika

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