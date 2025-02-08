Güneyköy'de Ücretsiz Ramazan Yemeği Uygulaması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Güneyköy'de Ücretsiz Ramazan Yemeği Uygulaması

Güneyköy\'de Ücretsiz Ramazan Yemeği Uygulaması

Güneyköy muhtarı Mehmet Emin Baysal'ın başlattığı uygulama ile ramazan boyunca ücretsiz yemek ikram ediliyor.

08.02.2025 11:46
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Yalova merkeze bağlı Güneyköy'de giderleri muhtar Mehmet Emin Baysal tarafından karşılanarak hayata geçirilen ve ramazanın sonuna kadar sürecek uygulamayla, vatandaşlara bir öğün ücretsiz yemek ikram ediliyor.

Dağıstan'dan 1896'da göç edenlerce kurulan ve Sultan Mehmet Reşad'ın yaptırdığı tarihi çeşme ile Şeyh Şerafeddin Türbesi sayesinde tanınan, Yalova merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Güneyköy, bu özellikleri sayesinde yılın her döneminde ziyaretçileri ağırlıyor.

Ormanlık bölgede kurulu olması ve kolay ulaşılabilirliği dolayısıyla günübirlik ya da Beşpınar mevkisinde kamp yapmak için yılın her mevsiminde ziyaretçilerin tercih ettiği köy, ayrıca meydanda yöresel yemeklerin yapıldığı mekanlarıyla ilgi görüyor.

Özellikle hafta sonu yoğunluğun arttığı 610 nüfuslu köyde, ramazan sonunda tamamlanacak ücretsiz yemek uygulaması başlatıldı.

Giderleri muhtar Baysal tarafından karşılanan ve köy halkının el birliğiyle hazırladığı 3 çeşit yemek ve tatlıdan oluşan menü, şimdilerde öğle saatlerinde köy sakinleri ve ziyaretçilere ikram edilirken, ramazanda ise iftarda verilecek.

Köyün yemekhanesinde hayata geçirilen uygulama ile, evlerinden çıkamayan yaşlılara da her gün yemek ulaştırılıyor.

Köy muhtarı Mehmet Emin Baysal, AA muhabirine, güzelliği ve tarihi özellikleriyle Yalova'nın örnek köylerinden birisi olduklarını söyledi.

Köye her mevsim çok sayıda misafir geldiğini anlatan Baysal, şöyle konuştu:

"Ayrıca köyü günübirlik gezmeye gelenler de oluyor. Köy halkıyla beraber yemek yapıyoruz. Geçen ay başlayan uygulamamız, ramazan sonunda tamamlanacak. Güzel bir organizasyon oluyor. Yemekhanemizde bir çalışanımız var. Onun dışında köydeki kadınlarımız da yardımcı oluyor. Her gün öğle yemeği için 1-2 saatlerini burada geçiriyorlar. Öğle yemeği verildikten sonra dağılıyorlar. Ramazan ayında ise uygulama kapsamında ücretsiz iftar yemeği vereceğiz."

"Çok güzel bir ortam oluyor"

Baysal, köy halkı ile köye gelen ziyaretçilerin uygulamadan memnun kaldığını belirtti.

Dileyenlerin aldıkları yemeği evlerine götürebildiğini vurgulayan Baysal, şunları kaydetti:

"Ücretsiz yemek uygulaması köyde birlik ve beraberliği artırıyor. Çok güzel bir ortam oluyor. Ramazanda her yıl iftar veriyorduk. Ramazanla birlikte 3 ay yemek vereceğiz burada. Yine köy halkımızın katılımıyla organize etmeye devam edeceğiz. Milletimizin isteği olursa uygulamayı devam ettirmeyi de düşünüyoruz."

Her gün yemekhaneye gelip yemek yapımına yardımcı olan köy sakinlerinden Fatma Boztaş ise yardımda bulunmanın kendisini iyi hissettirdiğini dile getirdi.

Boztaş, "Arkadaşımla yardıma geldik. Böyle yardımlaşıyoruz. Evlere de yemek yolluyoruz, gelen misafirler burada yiyor yemeğini. Çok güzel ve herkes çok memnun. Her gün farklı yemek çıkarmak biraz düşündürüyor. Sabah arkadaşımız gelip yemekhaneyi açıyor. Yapacağı yemeklerin malzemelerini hazırlıyor. Bu uygulamadan çok mutluyuz." diye konuştu.

İlknur Marti ise şu an üç çeşit yemek ve tatlı menülerini rahatlıkla yetiştirdiklerini, ramazanda iftarlarda talebin fazla olmasından dolayı sayı ve çeşidin arttığını söyledi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Marti, köydeki kadınların da yardım etmesiyle sorun yaşamadan yemekleri zamanında yetiştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Güneyköy'de Ücretsiz Ramazan Yemeği Uygulaması - Son Dakika

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