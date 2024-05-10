Gürcistan Tiyatrosu Trabzon'da 'Çığ' adlı oyunu sahneledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gürcistan Tiyatrosu Trabzon'da 'Çığ' adlı oyunu sahneledi

Gürcistan Tiyatrosu Trabzon\'da \'Çığ\' adlı oyunu sahneledi

Gürcistan'ın Tiflis Akhmeteli Devlet Tiyatrosu, Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı 'Çığ' adlı oyunu Trabzon'da sahneledi. Oyunda, birçok Gürcü oyuncu rol aldı. Trabzon'da düzenlenen '24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali' kapsamında, farklı devlet tiyatroları tarafından çeşitli oyunlar sergilenecek.

10.05.2024 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'ın Tiflis Akhmeteli Devlet Tiyatrosu, "Çığ" adlı oyunu Trabzon'da sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı oyun Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Irada Gozalova'nın yönettiği oyunda, Andria Gvelesiani, Maiko Vatsadze, Tamar Bejuashvili, Mamuka Mazavrishvili, Otar Chikobava, Nino Tsimakuridze, Jorji Dvalishvili ve Neli Badalashvili rol aldı.

Kentte 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında yarın İzmir Devlet Tiyatrosu "Hamlet", Van Devlet Tiyatrosu "Kurtlar Vadisi", Bursa Devlet Tiyatrosu ise "Uçurtmanın Kuyruğu" adlı oyunları sahneleyecek.

Kaynak: AA

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Devlet Tiyatroları, Gürcistan, Trabzon, Tiflis, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gürcistan Tiyatrosu Trabzon'da 'Çığ' adlı oyunu sahneledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
19:09 Rus ordusu Ukrayna’nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı Rus ordusu Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı
18:47 Özgür Özel’den “Normalleşme“ çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir Özgür Özel'den "Normalleşme" çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 22:24:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan Tiyatrosu Trabzon'da 'Çığ' adlı oyunu sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement