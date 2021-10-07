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Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu

07.10.2021 13:46
Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu.

Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde 4 Ekim'de başlayan Antalya Film Forum'da bu yıl beş bölümde 14 proje destek aldı, 455 bin TL değerinde maddi ödülün yanı sıra ayni ödüller de sahiplerini buldu. Antalya Film Forum'da toplam 26 proje Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu, Belgesel Work-in-Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve geçen yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

'GÜLÜŞÜN ÖMRE BEDEL VE 'TUSSİFED'E 30'AR BİN TL ÖDÜLSekiz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda, Mahmut Fazıl Coşkun, Olivier Barbier ve Roshanak Behest Nedjad'dan oluşan jüri, iki projeye toplam 60 bin TL tutarındaki Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü'nü verdi. Sefa Öztürk'ün yönettiği 'Gülüşün Ömre Bedel' ve Doğu Yaşar Akal'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Tussifed' adlı projelerinin her biri 30 bin TL para ödülü kazanırken, Sertaç Koyuncu yönetmenliğindeki 'Yeryüzünden' adlı proje, Film Standartları Post- Prodüksiyon Ödülü'nü kazandı.TRT'DEN 30 BİN TL ÖDÜL Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu yıl, bağımsız sinemaya desteğini 30 bin TL değerindeki TRT Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü ile sürdürüyor. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'in açıkladığı ödülde, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda yarışan, Merve Kuş Mataracı'nın yönetmenliğini üstlendiği 'Üç Metre' adlı projeye 30 bin TL destek sunuldu.KURMACA WORK-IN-PROGRESS KAZANANLARI 'SUNA' VE 'KLONDİKE'Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda ise 5  proje yarıştı. Jean-Benoit Henry, Justine Barda ve Nisan Dağ'dan oluşan jüri, Çiğdem Sezgin'in 'Suna' adlı projesine, 80 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü'nü ve Maryna Er Gorbach'ın 'Klondike' adlı projesine, 40 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü'nü verdi. Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü Bekir Bülbül'ün 'Bir Tutam Karanfil' adı projesine, Creative Production Renk Düzenleme Ödülü ise Orçun Köksal'ın 'Bars' adlı projesine verildi.BELGESEL SİNEMAYA 60 BİN TL DESTEK

Antalya Film Forum'un Belgesel Work-in-Progress kategorisinde 5 proje yarıştı. Brigid O'Shea, Hans Robert Eisenhauer ve Serdar Kökçeoğlu'ndan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu Pınar Fontini'nin 'Filmin Adı Ne?' adlı projesi 30 bin TL ve Eylem Kaftan'ın 'Bir Gün, 365 Saat' adlı projesi 30 bin TL değerinde olmak üzere toplam 60 bin TL değerindeki Belgesel Work-in-Progress Ödülleri'ni aldı. 'Bir Gün, 365 Saat' aynı zamanda Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü de kazandı. Gürcan Keltek'in 'Horde' projesi ise Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü ve Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü'ne layık görüldü.


Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu
Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu
Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu

Büyükşehir Belediyesi, Film Festivali, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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