Besteci ve piyanist Fazıl Say, Mersin'de konser verdi - Son Dakika

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nin açılış konserinde sahne aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezin açılışında sanatseverlerle buluşan Fazıl Say, konserde çeşitli eserleri seslendirdi.

Say'ın performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.

Konseri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da izledi.