Midyat Belediye Başkanı Şahin, kadın voleybolcuları ağırladı - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Midyat Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ile görüştü.

Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesi Spor Tesislerinde gerçekleşen görüşmede voleybol takımı kazandığı kupayı Şahin'e takdim etti.

Görüşmede, Midyat Belediye Spor Kulübü Başkanı Atilla Baysal, Yönetim Kurulu üyesi Fahri Şahin, antrenör Zozan Atakul da yer aldı.

Şahin, spora gerekli desteği imkanlar dahilinde vermeye devam edeceklerini belirterek, takımı başarısından dolayı kutladığını söyledi.

İlk defa Midyat'ta kadın voleybol takımı kurulduğunu dile getiren Şahin, şampiyon olmalarının kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Şahin, "Bizleri mahcup etmeyen 'filenin sultanları'nın başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Belediye Kadın Voleybol Takımımızın gelecekte katılacağı şampiyonalarda daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Kadın sporculara prim verilmesi yönünde talimat veren Şahin, daha sonra sporcuların sorun ve taleplerini dinledi.

Kulüp başkanı Atilla Baysal da, Midyat Belediyesi Kadın Voleybol Takımının kurulmasında emeği geçen ve sonuna kadar kendilerini destekleyen başta Belediye Başkanı Veysi Şahin olmak üzere, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz'a teşekkür etti.