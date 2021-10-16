Müdür Süren: "TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran gençlik için iş birliğine hazırız" - Son Dakika

Müdür Süren: "TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran gençlik için iş birliğine hazırız""

SİNOP - Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, "Gençliğimizin bir elinde Kur'an bir elinde bilgisayar ile teknoloji bağımlısı olmadan çağın ötesine geçmeleri, sosyal medyanın esiri olmadan sosyalleşmeleri TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran bir gençlik olmaları için iş birliğine hazırız" dedi.

Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Sinop Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren günün anlam ve önemi kapsamında, "Yunus Emre'yi yerel imkanlarımızla en güzel bir şekilde anmak, onun insan sevgisi esas alan görüşlerini anlamak ve anlatmak, onun tasavvuf anlayışını gönül dünyasını, hoşgörüsünü, bilgeliğini ve şiirlerini daha iyi anlamak, dilimize, kültürümüze ve üşünce dünyamıza kattıklarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yıl sonuna kadar sürecek olan konferans panel ve belgesel gibi bir dizi etkinlik hazırladık" dedi.

Gençler için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını vurgulayan Müdür Süren, "21. asır gençliğimizin köklü geçmişimizden devraldığımız zengin kültür ve medeniyetimize sahip çıkması, bir elinde Kur'an bir elinde bilgisayar ile teknoloji bağımlısı olmadan çağın ötesine geçmeleri, sosyal medyanın esiri olmadan sosyalleşmeleri TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran bir gençlik olmaları için bütün imkanlarımızı seferber ederek Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze bağlı bütün sanat kurumlarımızdan gençleri yararlandırmak, onların sosyokültürel ve diğer gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu beyan etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kısa belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Şiir ve müzik dinletisi yapıldı. "Yunus Emre Sönmeyen Küller" adlı tiyatro izleyicilerin beğenisine sunuldu.