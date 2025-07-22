Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi Açıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmet vermeye başlayan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erkilet bölgesindeki Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki iç tefrişat çalışmalarının ardından kitapların dizaynını da takip eden Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, merkezin hizmet vermeye başladığını ve resmi açılış için de gün saydığını ifade etti.

Farklı konsept çalışmaların yer aldığı merkezin 7'den 70'e herkesin vazgeçilmez mekanı olacağını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz özellikle yaz tatilinde şimdiden verimli vakit geçiriyor. Resmi açılışını da önümüzdeki zaman diliminde gerçekleştireceğiz. Kütüphanenin kitaplarının yerleştirilmesiyle burası eşsiz bir kütüphane haline dönüşecek. Kocasinan bölgesine hizmet vermeye başlayan bu merkezde, genel kütüphaneler, çocuk kütüphanesi, masal odası ve konferans salonu gibi çeşitli alanlar yer alıyor. Böylece farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler ve faaliyetler düzenlenebilecek."