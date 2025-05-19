Halıya Tarihi Hayat Veriyor

Halıların üzerine tarihi şahsiyetleri çiziyor

ERZURUM - Erzurum'da üniversite mezunu ev hanımı Şeyma Sezer, halı üzerine akrilik boya ile yaptığı çalışmalarla tarihi şahsiyetleri yaşatıyor.

Şeyma Sezer, Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu ve ev hanımı. Yaklaşık yedi yıldır nakış üzerine çalışmalar yapıyor. Önce tuvallerle başladığı çalışmalarda şimdi halıları değerlendiriyor. Şeyma Sezer, bu teknikle desenlerin birbirine harmanlandığını ifade ederek, "Özellikle akrilik tekniğini kullandığımız çalışmalarda birçok zorlu aşamadan geçiyoruz. 4 metrekarelik halı kullanıyoruz. Yaklaşık 7-8 saat sürüyor. Akrilik boyayı katı ve sıvı olarak, yerine ve duruma göre kullanıyoruz. Burada önemli olan halı desenini tamamen kapatmamak var. Halının etnik desenini muhafaza etmek ve yansıtmak yeni çizim kadar değerli. Harmanlama vurgusu yapıyoruz. İnsanlar bunu gördüğünde dokuma sanıyor. Aslında yaptığımız şey desenlerin boya maharetiyle halıya işlenmesidir. Benim iki kişilik bir ekibim var, onlar da çocuklarım" dedi.

Şeyma Sezer tarafından tasarlanan eserlerin sergilendiği kafenin barista eğitmeni Aykut Yaşar, işletmelerinin 4T kuralı olduğunu ifade ederek, "Türk Halısı, Türk Lokumu, Türk Kahvesi ve Türk Çayı gibi unsurları biriktirdik. Bu daha da artmaya başladık ve işletmemizde biriktirdik. Şeyma hanımın eserlerini de bu anlamda keşfettik ve onu destekledik" dedi.