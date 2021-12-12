Hamsi Festivali'nde 3 bin kişiye 2 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Hamsi Festivali'nde 3 bin kişiye 2 ton hamsi dağıtıldı

Festivale katılanlar hamsi yiyebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu

BOLU - Bolu'da Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen hamsi festivalinde 3 bin kişiye 2 ton hamsi dağıtıldı. Horonların tepildiği festivale katılanlar hamsi yiyebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı'nda Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından geleneksel olarak yapılan hamsi festivalinin 11'incisi gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören Trabzonspor taraftarı yaklaşık 3 bin kişinin biraraya geldiği festivalde 2 ton hamsi pişirilerek katılımcılara dağıtıldı. Soğuk havaya rağmen, katılımın yüksek olduğu etkinlikte, öğrenciler horon teperek eğlendi.

Organizasyon düzenleyicilerinden olan Furkan Kaba, "Bu yıl 11'incisi düzenleniyor. Toplamda 15 şehirden 40 üniversitenin katılımıyla gerçekleşiyor. Her yılki gibi çok coşkulu geçiyor. 3 bin kişiye toplamda 2 ton hamsi dağıtıldı. Karadenizli sanatçılarımız geliyor. Yöresel etkinliklerimiz oluyor. Festivali meşale gösterisiyle tamamlayacağız. Herkes memnun, biz de memnunuz" dedi.