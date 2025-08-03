Harman Festivali'nde Geleneksel Buğday Hasadı

Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesince düzenlenecek "Harman Festivali" için asırlık tarım aletleriyle buğday hasadı yapıldı.

Müze ziyaretçileri ile köy halkının katıldığı etkinlikte yaklaşık 2 dönümlük buğday tarlası, tırpan gibi eski usul yöntemlerle biçilip, kem adı verilen geleneksel halatla bağlandıktan sonra traktörle müze bahçesine taşındı.

Türküler eşliğindeki hasat renkli görüntülere sahne oldu. Yarın düzenlenecek "Harman Festivali" kapsamında patozla samanından ayrıştırılarak buğdaylar un haline getirilecek.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Yavuz, AA muhabirine, her yıl gerçekleştirilen festival kapsamında ziyaretçiler ve köylülerle imece usulü hasat yaptıklarını söyledi.

Ziyaretçilerin, buğdayın topraktan sofraya ekmek olarak gelişindeki geleneksel yolculuğuna ortak olduklarını ifade eden Yavuz, "Bu deneyimle yapmak istediğimiz aslında Anadolu'dan büyük şehirlere olan göçe dikkati çekmek, kaybolan güzelliklerimizi yeniden hatırlatmak ve misafirlerimizle birlikte yaşamak. Anadolu'nun paylaşma geleneği olan imeceyi burada yerli ve yabancıların, köylülerimizin, misafirlerimizin katılımıyla yeniden hatırlatmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

"Burada hoşgörüyle karşılandık"

Müzeyi ziyaret eden İrlandalı turistlerden Gillian Mcdermott da hem müzeyi görmek hem de arkadaşlarını ziyaret etmek için Bayburt'a geldiklerini söyledi.

Buğday hasadının kendileri için güzel bir deneyim olduğunu aktaran Mcdermott, "Bizler burada hoşgörüyle karşılandık ve şahane bir gün geçirdik. Erkekler çoğunlukla harmandaki biçme ve toplama işlemini yaptılar. Bizler de suyu ve yemeği taşıyarak mola vaktine yetiştirdik. Aynı zamanda geleneksel türküleri söyledik ve halay çektik, buradaki halkın bir parçası olduk." ifadelerini kullandı.