Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

Hatay\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlılar ve çocukların bir araya geldiği kutlamada şiir, müzik ve tiyatro gösterileri düzenlendi.

Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yaşlılar ve çocukların bir araya geldiği kutlama programı düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın katılımıyla Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan yaşlılar ve çocuklar katıldı.

Programda yaşlılar ve çocuklar tarafından şiir, müzik, halk oyunları ve tiyatro gösterileri sunuldu. Farklı kuşakların aynı sahnede buluştuğu programda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve coşkusu birlikte yaşandı.

Etkinlikte kuşaklar arasında dayanışma ve birlikteliğin güçlendirilmesine yönelik anlamlı görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Müzik, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
Vicdanları yaralayan görüntü Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı
“Doğan değilim, Hasan’ım“ dedi ama kurtulamadı Yanlış kişiyi vurdular "Doğan değilim, Hasan'ım" dedi ama kurtulamadı! Yanlış kişiyi vurdular
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp Morglarda yer kalmadı Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp! Morglarda yer kalmadı
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam

12:57
Tesettür kararı çok konuşulmuştu Efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
Tesettür kararı çok konuşulmuştu! Efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:29
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 13:01:38. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement