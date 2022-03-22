Hatay'da sahipsiz köpek saldırısında motosikletten düşen genç yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Hatay'da sahipsiz köpek saldırısında motosikletten düşen ve 2 hafta rapor alan Furkan Ağırtaş, sahipsiz köpeklerin sokaklar yerine daha güvenli ortamlarda kontrollü şekilde yaşamasını istiyor.

Antakya'da bir şirkette çalışan 31 yaşındaki Ağırtaş, geçen hafta Saraykent Mahallesi'nde uğradığı sahipsiz köpek saldırısı sonucunda motosikletten düştü.

Düşme sonucu sağ ayak çapraz bağlarında yırtık oluşan Ağırtaş, başka insanların canlarının yanmaması için sahipsiz köpeklerin sokaklar yerine güvenli ortamlarda kontrol altında yaşamalarını talep etti.

Tedavisine evinde devam eden Ağırtaş, AA muhabirine, her sabah erken saatlerde işe gitmek için evinden çıktığını belirtti.

Zaman zaman sahipsiz köpeklerin önünü kestiği ve saldırdığı durumlar olduğunu aktaran Ağırtaş, "Yaklaşık 10 gün önce yine motosikletimle işe giderken fark etmediğim bir anda sahipsiz köpek saldırarak üzerime geldi. Bende o esnada kontrolü kaybedip kaldırıma çarpmamak için ayağımı yere koydum. Bu sırada düşerken motosikletle kaldırım arasında ayağım kaldı. Dizimden aşağısını hissetmiyordum. Arkadaşımı aradım. Onun yardımıyla hastaneye gittik. Doktorlar çapraz bağlarımda kısmi yırtıklar olduğunu söyledi ve 2 hafta rapor verdi. Bu sürede işe gidemiyorum." şeklinde konuştu.

"Aldığım simidin yarısını köpeklere veriyorum"

Kendisi gibi sahipsiz köpek saldırısına uğrayan arkadaşlarının olduğunu ifade eden Ağırtaş, bazı arkadaşlarının köpek saldırısından korktukları için işe giderken yol değiştirmek ve beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Hayvanlara hiçbir zaman kötülük beslemediğini anlatan Ağırtaş, şöyle devam etti:

"Hayvanları çok seviyorum. Sabah işe giderken aldığım simidin yarısını onlara veriyorum. Bazen marketten salam alıp onlara veriyorum. Onlara zarar gelmesini asla istemiyorum. Ancak bu olayda başıma daha büyük bir kazada gelebilirdi. Ben o kaldırıma başımı vurabilirdim, daha kötü şekilde yaralanabilirdim. Çok şükür bu şekilde atlattık. Tüm canlılar yaşamayı hak ediyor. Ancak daha iyi şartlarda yaşamayı hak ediyor. Daha sağlıklı, veteriner kontrolünde yaşamayı hak ediyorlar. Sokakta birkaç insanın onları beslemesiyle olacak bir iş değil. Binlerce köpek var sokaklarda ve bakımsızlar. Onlara daha güzel ortamlarda kontrollü şekilde sahip çıkmalıyız. Bunu istiyoruz."