Hatay'da sahipsiz köpek saldırısında motosikletten düşen genç yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da sahipsiz köpek saldırısında motosikletten düşen genç yaşadıklarını anlattı

22.03.2022 12:55
Hatay'da sahipsiz köpek saldırısında motosikletten düşen genç yaşadıklarını anlattı

Hatay'da sahipsiz köpek saldırısında motosikletten düşen ve 2 hafta rapor alan Furkan Ağırtaş, sahipsiz köpeklerin sokaklar yerine daha güvenli ortamlarda kontrollü şekilde yaşamasını istiyor.

Hatay'da sahipsiz köpek saldırısında motosikletten düşen ve 2 hafta rapor alan Furkan Ağırtaş, sahipsiz köpeklerin sokaklar yerine daha güvenli ortamlarda kontrollü şekilde yaşamasını istiyor.

Antakya'da bir şirkette çalışan 31 yaşındaki Ağırtaş, geçen hafta Saraykent Mahallesi'nde uğradığı sahipsiz köpek saldırısı sonucunda motosikletten düştü.

Düşme sonucu sağ ayak çapraz bağlarında yırtık oluşan Ağırtaş, başka insanların canlarının yanmaması için sahipsiz köpeklerin sokaklar yerine güvenli ortamlarda kontrol altında yaşamalarını talep etti.

Tedavisine evinde devam eden Ağırtaş, AA muhabirine, her sabah erken saatlerde işe gitmek için evinden çıktığını belirtti.

Zaman zaman sahipsiz köpeklerin önünü kestiği ve saldırdığı durumlar olduğunu aktaran Ağırtaş, "Yaklaşık 10 gün önce yine motosikletimle işe giderken fark etmediğim bir anda sahipsiz köpek saldırarak üzerime geldi. Bende o esnada kontrolü kaybedip kaldırıma çarpmamak için ayağımı yere koydum. Bu sırada düşerken motosikletle kaldırım arasında ayağım kaldı. Dizimden aşağısını hissetmiyordum. Arkadaşımı aradım. Onun yardımıyla hastaneye gittik. Doktorlar çapraz bağlarımda kısmi yırtıklar olduğunu söyledi ve 2 hafta rapor verdi. Bu sürede işe gidemiyorum." şeklinde konuştu.

"Aldığım simidin yarısını köpeklere veriyorum"

Kendisi gibi sahipsiz köpek saldırısına uğrayan arkadaşlarının olduğunu ifade eden Ağırtaş, bazı arkadaşlarının köpek saldırısından korktukları için işe giderken yol değiştirmek ve beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Hayvanlara hiçbir zaman kötülük beslemediğini anlatan Ağırtaş, şöyle devam etti:

"Hayvanları çok seviyorum. Sabah işe giderken aldığım simidin yarısını onlara veriyorum. Bazen marketten salam alıp onlara veriyorum. Onlara zarar gelmesini asla istemiyorum. Ancak bu olayda başıma daha büyük bir kazada gelebilirdi. Ben o kaldırıma başımı vurabilirdim, daha kötü şekilde yaralanabilirdim. Çok şükür bu şekilde atlattık. Tüm canlılar yaşamayı hak ediyor. Ancak daha iyi şartlarda yaşamayı hak ediyor. Daha sağlıklı, veteriner kontrolünde yaşamayı hak ediyorlar. Sokakta birkaç insanın onları beslemesiyle olacak bir iş değil. Binlerce köpek var sokaklarda ve bakımsızlar. Onlara daha güzel ortamlarda kontrollü şekilde sahip çıkmalıyız. Bunu istiyoruz."

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antakya, Hatay, Köpek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da sahipsiz köpek saldırısında motosikletten düşen genç yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Zabıta gelen ihbarla harekete geçti, sahte çay paketlerinin içinden talaş ve su bardağı çıktı!
13:08 Kara Kartal, Cenk Tosun transferinde frene bastı! Süper Lig'in golcüsü Umut için masaya oturacak
13:06 Fatma Yavuz'un, İBB macerası uzun sürmedi! Düğününde alkol ikram etmesiyle tepki çekmişti
12:57 Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısından kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
12:56 Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 13:18:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da sahipsiz köpek saldırısında motosikletten düşen genç yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement