UNESCO mirası Hattuşa\'da 7 bin yıllık tarihe yürüyüş: Doğaseverler Hitit Yolu\'nda buluştu

17.05.2026 15:26  Güncelleme: 15:31
UNESCO Dünya Mirası Hattuşa’da düzenlenen 2. Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü, doğaseverleri 7 bin yıllık tarihi mirasın izinde Budaközü Vadisi’nde buluşturdu. Vali Ali Çalgan’ın da katıldığı etkinlikte, tarih ve doğa iç içe bir deneyim sunuldu.

Çorum'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hattuşa'nın 7 bin yıllık tarihi, "2. Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü" ile doğaseverleri ağırladı.

Çorum'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hattuşa, bu kez özel bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Hitit medeniyetinin başkenti olarak bilinen Hattuşa'dan başlayan "2. Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü"nde doğaseverler, 7 bin yıllık tarihi mirasın izinde Budaközü Vadisi'ne doğru yürüdü. Surları, anıtsal kapıları, tapınakları ve kaya kabartmalarıyla Anadolu'nun en önemli arkeolojik alanları arasında yer alan Hattuşa, yürüyüşe tarihi bir atmosfer kattı. UNESCO mirası bölge, hem kültür hem de doğa turizmi açısından Çorum'un en önemli değerleri arasında yer alıyor. Katılımcılar, vadinin doğal bitki örtüsü, su kaynakları ve geniş yeşil alanları eşliğinde yürüyerek bölgenin sakin atmosferini deneyimledi.

Budaközü Vadisi'nde gerçekleştirilen Hitit Kültür Yolu yürüyüşüne Çorum Valisi Ali Çalgan da katıldı. Parkurun hemen yanında Hattuşa Ören Yeri'nin yer aldığını belirten Vali Çalgan, bölgenin tarih ve doğayı bir araya getiren özel bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Vali Çalgan, "Budaközü Vadisi'nde Hitit Kültür Yolu gezisindeyiz. Burası doğa ile tarihin birleştiği çok özel bir yer. Hemen arkamızda tarihi Hattuşa Ören Yeri bulunuyor" dedi.

Yaklaşık 1,5 saat süren parkurda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerle birlikte yürüdüklerini ifade eden Çalgan, güzergahın doğaseverler için önemli bir deneyim sunduğunu belirtti. Vadide su sesi eşliğinde keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getiren Çalgan, il genelinde buna benzer 17 farklı yürüyüş parkurunun bulunduğunu kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışındaki doğa tutkunlarını Çorum'a davet eden Vali Çalgan, "Bu parkur ve diğer yürüyüş rotalarımıza tüm doğaseverleri bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz burada sadece doğal güzellikleri görmekle kalmayacak, aynı zamanda 7 bin yıllık tarihe sahip ilimizin önemli ören yerlerini de keşfetme fırsatı bulacak. Çorum'da tarih ve doğa iç içe" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe Boğazkale Kaymakamı Bilge Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel ve çok sayıda davetli katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

