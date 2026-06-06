Havran\'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Havran Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, kurum bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışına İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İlçe Başkanı Sercan Şık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Program, Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürü R. Erdinç Yaman'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek sergi ziyarete açıldı. Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler stantları gezip yıl boyunca kurslarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide, Havran Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el sanatları, giyim, ahşap, seramik ve çeşitli alanlardaki ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca stantların yanı başında kurulan atölyelerde ziyaretçiler, ürünlerin hazırlanma aşamaları hakkında uygulamalı bilgiler aldı. Protokol üyeleri, serginin hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen, usta öğretici, kursiyer ve personellere teşekkür etti. Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri, kurs programları ve yeni dönem kurs duyuruları hakkında bilgi almak için Havran Halk Eğitimi Merkezi internet sitesini ziyaret edebileceği kaydedilirken, sosyal medya hesaplarının takip edebileceği veya kurumla iletişime geçebileceği açıklandı. - BALIKESİR