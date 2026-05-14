Hayal Gücüyle Evlilik Teklifi

14.05.2026 11:09
Tavşanlı'da genç, dev çiçekle evlilik teklifinde bulundu, kız arkadaşından 'Evet' cevabını aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir gencin sevdiği kıza yaptığı sürpriz evlilik teklifi görenleri hayrete düşürdü. Hazırlattığı dev boyutlardaki çiçeği bir oto kurtarıcının üzerine yükleyerek kız arkadaşının yanına giden genç, "Evet" cevabını ilginç bir organizasyonla aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, eşine az rastlanır cinsten bir evlilik teklifine sahne oldu. Sıradan tekliflerden sıkılan ve hafızalarda iz bırakmak isteyen bir genç, arkadaşının desteğiyle akıllara durgunluk veren bir plana imza attı.

Hazırlanan devasa çiçek, boyutu nedeniyle binek araçlara sığmayınca devreye bir oto kurtarıcı (çekici) girdi. Kurtarıcının üzerine özenle yerleştirilen dev çiçek, ilçe sokaklarından geçerek genç kızın bulunduğu noktaya getirildi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleşen o anlarda, kurtarıcının üzerindeki dev çiçeği gören gelin adayı hayretini gizleyemedi.

Organizasyonun mimarlarından olan kurtarıcı sahibi Eslem Karabıyık, arkadaşının bu özel gününün sıradışı olmasını istediklerini belirtti. Karabıyık, yaptığı açıklamada, "Arkadaşım evlenme teklifinin çok ilginç ve unutulmaz olmasını istiyordu. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle dev bir çiçek hediyesinin çok farklı olabileceğine karar verdik. Çiçeği kurtarıcı aracımızla taşıdık. Ortaya hem renkli hem de ilginç görüntüler çıktı. Arkadaşımıza mutluluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği teklif, genç kızın "Evet" cevabını vermesiyle mutlu sonla noktalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi topladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

