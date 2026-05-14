Hayalden Gerçeğe Fikir Yarışması Tamamlandı

14.05.2026 11:07
Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen yarışmanın finalinde ödüller sahiplerini buldu.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Hayalden Gerçeğe Fikir Yarışması"nın final ve ödül töreni Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi.

Programa Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emre Çömlekçi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sağlık, biyoteknoloji, inovasyon, çevre ve sürdürülebilirlik gibi birçok alanda geliştirilen yenilikçi fikirlerin değerlendirildiği yarışmada genç girişimciler projelerini jüri karşısında sunma fırsatı buldu. Final programında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, yarışmada ilk 5'e giren projelere girişimcilik ve kuluçka desteği sağlanacağı belirtildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci odaklı yapısına vurgu yaparak gençlerin üretmeye, düşünmeye ve cesaretle hayallerinin peşinden gitmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi. Büyük, hayal kurmanın önemli olduğunu belirterek genç girişimcileri projelerinden dolayı tebrik etti.

Programın açılışında konuşan Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emre Çömlekçi ise gençlerin hayallerini ve hedeflerini doğru anlamanın önemine dikkat çekerek yarışmanın temel amacının öğrencilerin fikirlerini hayata geçirebilmelerine katkı sunmak olduğunu ifade etti. Çömlekçi ayrıca yarışmaya destek veren kurum ve sponsorlara teşekkür etti.

Yarışmada Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri Tunar Guluyev ve Royal Hasanov, "İHA ve Afet ve Acil Durumlar İçin Merkeziyetsiz Uçan Haberleşme Altyapısı" projesiyle birincilik ödülünü kazandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Büşra Ünal "Akıllı Sofra" projesiyle ikinci olurken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Yusuf Ensar Çelik ve Burak Haseki "Seyton Yapay Zeka Destekli Satış Simülasyonu" projesiyle üçüncü oldu.

Program, dereceye giren projelerin yer aldığı sergi alanının gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

