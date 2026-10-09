Hayatın Anlamı Kitap projesinin 5. sezonu Çeşme Kalesi\'nde törenle başladı

Çeşme Kaymakamlığı himayelerinde, Arzu Güleryüz Maraşlı'nın koordinatörlüğünde yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesinin 5. sezonu, Tarihi Çeşme Kalesi'nde düzenlenen törenle başladı. Açılışta kitap okumanın çocukların zihinsel ve duygusal gelişimindeki önemine dikkat çekilirken, dijital bağımlılık, akran zorbalığı ve şiddete karşı okuma kültürünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ve eşi, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar ve çok sayıda kitapsever katıldı.

"Şiddetin karşısına empatinin ve vicdanın gücünü koyuyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, projenin 10 yıl önce Osmaniye'de başlayan yolculuğunun Çeşme'de 5. sezonuna ulaştığını belirtti. Projenin yalnızca kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı değil, vicdanlı, merhametli, insana ve doğaya saygılı nesiller yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Maraşlı, çocukların giderek dijital dünyanın etkisi altında büyüdüğüne dikkat çekti. Son dönemde yaşanan şiddet olaylarına değinen Maraşlı, "Şiddet; anlayışın ve kelimelerin tükendiği yerde doğar. Okuyan insan kelimelerle düşünür, empati ile hisseder ve sorunlarını nezaketle çözmeye çalışır. Farklı kitaplarda farklı hayatları okuyan, anlayan bir çocuk; gerçek dünyada şiddete değil, vicdana sarılır" dedi.

Maraşlı, projenin yalnızca bir okuma hareketi olmadığını, şiddetin karşısına empati ve vicdanın gücünü koyan toplumsal bir iyileşme adımı olduğunu ifade etti. Önceki sezonlarda okullarda günlük 20 dakikalık kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirildiğini, öğrencilerin yazarlarla buluşturulduğunu, kitaplar hediye edildiğini ve kütüphaneler açıldığını anlatan Maraşlı, yeni sezonda da tarih, sanat, kültür ve doğayla iç içe etkinliklerin süreceğini söyledi.

Kaymakam Maraşlı: "Çocuklarımızı ekranın ve zararlı alışkanlıkların insafına bırakamayız"

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da konuşmasında, kitabın insanın dünyasını genişleten, aklına ilim, gönlüne irfan kazandıran en kıymetli arkadaşlardan biri olduğunu belirtti. Teknolojik gelişmelerin sağladığı kolaylıkların yanında dijital bağımlılık, akran zorbalığı ve şiddet gibi riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Maraşlı, "Çocuklarımızı sokağın, ekranın ve zararlı alışkanlıkların insafına bırakamayız. Hayatın Anlamı Kitap Projesi de tam bu noktada evlatlarımıza uzattığımız koruyucu ve şefkatli bir eldir" dedi.

Projenin çocukların empati yeteneğini geliştirmeyi, onları zararlı alışkanlıklara karşı güçlendirmeyi ve okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladığını vurgulayan Kaymakam Maraşlı, öğretmenlerin ve velilerin desteğinin önemine değinerek projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Tarihi kalede kitap okuma etkinliği ve konser

Konuşmaların ardından projenin önceki sezonlarından görüntülerin yer aldığı barkovizyon gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve kitapseverler, Tarihi Çeşme Kalesi'nde hep birlikte kitap okudu.

Program, sanatçı Seçilya Biçer'in gitarist Genco Atay ve perküsyon sanatçısı Devrim Dikkaya eşliğinde verdiği "Çeşme Kale Konseri" ile devam etti.

Etkinliğin sonunda Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, katkılarından dolayı sanatçılara Çeşme'nin simgelerinden sakız ağacı adına düzenlenen fidan sertifikalarını takdim etti.