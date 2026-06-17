Haydarpaşa Garı'nın Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
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Haydarpaşa Garı'nın Restorasyonu Tamamlanıyor

17.06.2026 09:46
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Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı, çevre düzenlemesi sürüyor.

İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'nda yıllardır devam eden restorasyon ve dönüşüm çalışmaları havadan görüntülendi. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde tarihi yapının dış cephesindeki restorasyonun büyük ölçüde tamamlandığı, çevre düzenleme çalışmalarının ise sürdüğü görüldü.

1908 yılında hizmete açılan ve Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan Haydarpaşa Garı, 2010 yılında çıkan yangının ardından kapsamlı restorasyon sürecine girmişti. Tarihi yapıdaki çalışmalar dronla görüntülendi. Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarında artık kaba inşaat ve dış cephe yenileme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını havadan çekilen görüntüler ortaya koyuyor. Özellikle denize hakim cephedeki taş işçiliği, kuleler ve çatı kaplamalarının bitme aşamasına gelmesi dikkat çekiyor. Restorasyon kapsamında yıllar içerisinde zarar gören taşların özgün malzemelerle yenilendiği, bazı bölümlerde ise tarihi dokuya uygun özel taşların kullanıldığı kaydedilmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, özgün taşların yeniden kullanılabilmesi için geçmişte kapanan bazı taş ocaklarının yeniden açıldığı ifade edilmişti.

Tarihi garın eski ihtişamına kavuşmaya başladığı görüldü

Fotoğraflarda görülen iş makineleri ise çalışmaların artık yapıdan çok çevre düzenlemesi, zemin güçlendirme ve kıyı alanlarına yoğunlaştığını gösteriyor. Tarihi garın yıllar sonra yeniden İstanbul siluetindeki eski ihtişamına kavuşmaya başladığı görülürken, çevresinde planlanan kütüphane, müze ve arkeopark projeleriyle bölgenin yalnızca bir ulaşım noktası değil, Anadolu Yakası'nın en önemli kültür merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Dron görüntüleri aynı zamanda Haydarpaşa'nın denizle kurduğu tarihi ilişkiyi ve restorasyon sonrasında kıyı alanlarının yeniden kamusal kullanıma açılacağını da gözler önüne seriyor. Son dönemde hız kazanan çalışmalarla birlikte tarihi yapının özgün mimarisinin korunarak geleceğe taşınması hedefleniyor.

Tarihi yapı yeni dönemde sadece gar olmayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Haydarpaşa Garı'nın ana binası ulaşım işlevini korurken, bekleme salonları ve bazı bölümler sergi alanları olarak değerlendirilecek. Gar sahasında yaklaşık 10 bin metrekarelik arkeoloji müzesi, arkeopark alanı, dijital müze bölümleri, kütüphane kompleksi ve büyük etkinlik alanlarının oluşturulması planlanıyor. Haydarpaşa Garı'nın dönüşümü, İstanbul'un son yıllardaki en büyük kültürel miras projelerinden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre proje tamamlandığında yapı, tarihi kimliğini korurken hem ulaşım hem de kültür sanat fonksiyonlarını aynı anda barındıran dünyadaki sayılı örneklerden biri olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haydarpaşa Garı, Kültür Sanat, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Haydarpaşa Garı'nın Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika

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