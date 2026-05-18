Hıdırellez Coşkusu Emirdağ\'da Yaşandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gözeli köyünde düzenlenen geleneksel Hıdırellez kutlamaları bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu.
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Köy meydanında gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde katılımcılara; bulgur pilavı, kavurma, baklava, yeşil soğan ve yufka ikram edildi. Yemek sonrası hep birlikte dualar edildi. - AFYONKARAHİSAR
