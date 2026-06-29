"Bahçe bizden, bohça sizden" diyerek buluştular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Bahçe bizden, bohça sizden" diyerek buluştular

"Bahçe bizden, bohça sizden" diyerek buluştular
29.06.2026 13:16  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Horasanlılar Derneği Kadın Kolları, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure ikramı ve piknik programı düzenledi. Etkinliğe vali yardımcısı, kaymakam, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Horasanlılar Derneği Kadın Kolları tarafından, Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen geleneksel Aşure İkramı ve "Bahçe Bizden, Bohça Sizden" piknik programı, yoğun katılım ve samimi bir ortamda gerçekleştirildi.

Horasanlılar Derneği Başkanı Abuzer Çolak ile Kadın Kolları Başkanı Tarihçi Elif Horasan Göğebakan öncülüğünde düzenlenen programa; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Göğebakan, Horasan Belediye Başkan Vekili Veli Kara, ERKON Erzurum Şube Başkanı Kutluhan Şahsuvanoğlu, Erzurum Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Hamza Özkan, Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyonun hazırlık sürecini büyük bir özveriyle yürüten Horasanlılar Derneği Kadın Kolları Yönetim Kurulu; kamu kurumları, akademi, eğitim, sağlık, hukuk ve iş dünyasından alanlarında başarılı isimleri bir araya getirerek örnek bir dayanışma sergiledi. Program kapsamında vatandaşlara aşure ikram edilirken, Muharrem ayının paylaşma, bereket, dayanışma ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşatıldı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı etkinlikte keyifli vakit geçirirken, sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Programın sonunda konuşan Horasanlılar Derneği Başkanı Abuzer Çolak, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Kadın Kolları Başkanı Tarihçi Elif Horasan Göğebakan ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, dernek olarak toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren sosyal ve kültürel faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kadın Kolları Başkanı Tarihçi Elif Horasan Göğebakan ise Muharrem ayının manevi değerlerini yaşatan bu anlamlı programa katılım sağlayan protokol üyelerine, davetlilere ve vatandaşlara teşekkür ederek, Horasanlılar Derneği Kadın Kolları'nın toplumun her kesimini bir araya getiren sosyal ve kültürel projeleri aynı özveriyle sürdüreceğini söyledi.

Yoğun ilgi gören program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muharrem Ayı, Kültür Sanat, Bahçe, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Bahçe bizden, bohça sizden' diyerek buluştular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:20:22. #.0.4#
SON DAKİKA: "Bahçe bizden, bohça sizden" diyerek buluştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.